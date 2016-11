Katuravit tuovat vauhtia Helsingin ytimeen – hevoset valtaavat Kaivopuiston toukokuussa

Suomessa ei ole vielä koskaan järjestetty ravikilpailuja kadulla, mutta ensi toukokuussa sekin ihme nähdään.

Helsingin Kaivopuistoon rakennetaan 225 metriä pitkä ja seitsemän metriä leveä ravisuora, jossa kahdeksan hevosta juoksee toisiaan vastaan.

Lämminveriset kilpailevat toisiaan vastaan lauantaina 20. toukokuuta ja suomenhevoset 21. toukokuuta.

Kyse on kutsukilpailusta. Kisaan valittavien hevosten edelletys on, että se voi juosta suoran matkan.

Koska rata on kapea, kilpailussa on neljä kahden hevosen alkuerää. Loppukilpailussa vastakkain on kisan kaksi nopeinta hevosta.

Hippoksen kehityspäällikkö Suvi Louhelainen toivoo, että paikalle saadaan parhaat mahdolliset hevoset ja kuskit.

Suomen ravivalmentajien yhdistys auttaa kilpailijoiden valinnoissa. ”Kiinnostavia persoonia ja hevosia riittää”, Louhelainen arvelee.

Suomenhevosten kisaan sunnuntaille saataneen tunnettuja ravikuskeja, mutta lauantaina 20. toukokuuta pidettävät toto76-ravit voivat verottaa osanottajia.

Järjestäjät, Suomen Hippos, Suomen Ratsastajainliitto ja Hippolis, odottavat ilmaistapahtumaan 30 000 katsojaa.

”Uskomme, että ihmisiä kiinnostaa, kun hevosia tuodaan keskelle kaupunkia. Tämä on perhetapahtuma.”

Katuravien lisäksi Kaivopuistossa voi seurata ratsastusta ja erilaisia näytöksiä, kuten hevosen käyttöä työhevosena.

Erikoisuutena on lapsille ja lapsenmielisille tarkoitettu keppihevosrata maastoesteineen.

Noin 160 000–170 000 euroa maksava Hevoset Kaivarissa -tapahtuma on osa Suomen 100-vuotisjuhlavuotta. Ensi vuosi on nimetty ravien suurvuodeksi, jossa päätähtenä on suomenhevonen.

Ensi vuonna täyttyy myös kaksi merkkipaalua. Suomen ensimmäiset ravit käytiin Aurajoen jäällä 200 vuotta sitten. Puhtaana rotuna suomenhevonen on ollut kantakirjoissa 110 vuotta.

Juhlavuoden merkittävimmät ravit ovat Kuninkuusravit Vermossa, St. Michel -ajo Mikkelissä, Kymi GP Kouvolassa, Kriterium Tampereella ja Killerin Derby Jyväskylässä.

Yhteenlaskettuina raveilla ja rastastuksella on ensi vuonna tuhat tapahtumaa ympäri Suomea. Yhtenä lisäteemana on nostaa esille ratsastustalleja.

Helsingissä loppusyksystä järjestettävä Horse Show on osa juhlakampanjaa.