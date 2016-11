Matti Heikkinen lähestyy Lahden MM-kisoja elämänsä kunnossa – ”se loppu on aika brutaali”, hän sanoo juoksumatolla harjoittelusta

Muonio

Linjanveto kypsyi toukokuussa juoksulenkillä Oslon Holmenkollenilla.

Armeijassa tiedustelu-upseerin koulutuksen saanut hiihtäjä Matti Heikkinen asui tuolloin perheineen kuukauden Oslossa ja oli harjoittelunsa lomassa tehnyt tiedusteluretken muun muassa maan huippu-urheilukeskukseen Olympiatoppeniin.

Siellä hän oli nähnyt, miten Norjan parhaat hiihtäjät ottivat hyödyn irti leveästä juoksumatosta.

Samanlaisella matolla Heikkinen ja muut Suomen maajoukkuehiihtäjät olivat tehneet testejä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa Jyväskylässä, Heikkisen kotikaupungissa.

Juoksulenkiltä Heikkinen soitti kaksi puhelua, henkilökohtaiselle valmentajalleen Toni Roposelle ja paljon maajoukkueen mukana toimineelle Kihun fysiologille Ville Vesteriselle.

”Sanoin, että tulemme tekemään sitä asiaa niin paljon kuin mahdollista”, 32-vuotias Heikkinen muisteli HS:lle maajoukkueen ensilumen leirillä Muonion Oloksella.

”Se asia” oli Kihun ison juoksumaton hyödyntäminen harjoittelussa ja sen seurannassa.

Nyt Heikkinen ynnäilee käyneensä kesäkuun alun jälkeen Kihun matolla yhteensä yli 20 kertaa, keskimäärin kaksi kertaa viikossa silloin, kun on ollut kotona eikä leireillä.

Matolla hän on hiihtänyt vakioidun ja vertailukelpoisen sapluunan mukaan rullasuksilla sekä perinteistä että vapaata. Maton nopeus ja nousukulma ovat vaihdelleet.

Säännöllisin välein on mitattu muun muassa maitohapon kertymistä lihaksiin.

Tulokset ovat olleet erittäin rohkaisevia ja kertoneet, että harjoittelu on tarttunut.

”Asiat ovat edenneet, ja olen selvästi kehittynyt hiihtäjänä. On vain siitä kysymys, millä tavalla ja missä vaiheessa se alkaa näkyä tuloksessa.”

Tässä kohtaa Heikkinen siteeraa sprinttimaajoukkueen valmentajalta Olli Ohtoselta kuulemaansa anglismia: resultoituminen.

Se tarkoittaa kutakuinkin halutun tuloksen ulosmittaamista kilpailuissa.

Jo viime kaudella Heikkinen nousi uudelle tasolle, mikä onnistuu harvoin yli kolmekymppiseltä urheilijalta.

Hänen ylilyönniksi luonnehtimansa selän rasitusmurtuma vei syksyllä kuukaudeksi pakkolepoon, mutta sen jälkeen tavanomaista myöhemmin alkaneesta maailmancup-kaudesta tuli uran paras.

Keväällä maailmancupin neljässä viimeisessä normaalimatkojen osakilpailussa tuli yksi voitto, yksi kolmas sija sekä kahdessa takaa-ajossa Heikkinen oli toiseksi nopein.

”Viime kausi oli minulle suuri helpotus, ja se konkretisoitui, resultoitui. Sen menestymisen myötä monen vuoden työ palkittiin, ja se antoi hyvän suunnan jatkotekemiselle.”

Monen vuoden työllä hän tarkoitti peruskestävyyden – kestävyysvajeen, kuten hän itse sanoo – ja jaksamisen parantamista. Ja sitä, että nyt hän pysyy huomattavasti paremmin mukana yhteislähtökilpailujen tempoilevassa ja repivässä vauhdinpidossa.

Tämä koskee nimenomaan ns. helppoja maastokohtia, esimerkiksi tasaisia osuuksia. Nousut ovat olleet aina Heikkisen vahvuus.

Näissä samoissa ominaisuuksissa hän tuntee yhä kehittyneensä.

”Pystyn tuottamaan enemmän tehoja. Yksittäinen työntö-potku-yhdistelmä tuottaa enemmän eteenpäin vievää voimaa kuin aikaisemmin. Sehän tarkoittaa sitä, että pystyn helpommin hiihtämään kovaa kuin aikaisemmin.”

Nyt hänellä ovat siis ”kaikki vaihteet kunnossa”, kuten Roponen kuvasi jo viime keväänä.

Kehityksestä kertoi omien yli 20 Kihu-käynnin lisäksi myös siellä elokuussa tehty maksimaalisen hapenoton testi.

Rullilla hiihtäen vapaan tekniikalla etenevässä testissä Heikkinen paransi omissa nimissään ollutta Kihun ennätystä.

”Se parani silti, vaikka koin, ettei se ole mahdollista. Se oli myös ahaa-elämys, ettei pidä asettaa itselleen sellaisia rajoja turhaan.”

Testissä matto pysäytetään kolmen minuutin välein, ja urheilijalta mitataan maitohappo. Sitten seuraa uusi kolmen minuutin pätkä entistä kovemmalla nopeudella.

”Ongelma on siinä, että lopussa alkaa olla niin sekaisin, että jaksaminen alkaa käydä mahdottomaksi, kun hapot vain nousee ja nousee. Merkittävintä oli se, että pystyin vetämään suht järkevästi loppuun sen kuorman ja pystyin vielä jatkamaan ja pääsin uuden kuorman vauhtiin.”

Vuosi sitten hiihtomaajoukkueen Facebook-sivuilla julkaistiin video, jossa Heikkinen retkahtaa testin lopussa uupuneena turvavaljaitten varaan roikkumaan.

”Se loppu on aika brutaali, koska hapot nousee ja vauhti nousee. Siinä pitää säilyttää vielä tekninen puoli. Nyt se kävi hallitummin. Mutta kyllä siinä aika seipäässä on.”

Vantaan Hiihtoseuraa edustavalla Heikkisellä on nyt jo riittävästi näyttöä siitä, että hän ei ole enää ns. pöljän päivän varassa.

”Kestävyysvaje on myös tälle kaudelle parantunut huomattavasi. Siedän kokonaiskuormitusta taas paremmin. Se poikii monella tasolla hyvää. Se tarkoittaa, että palaudun paremmin. Ja olen kykeneväinen tekemään niitä kehittäviä harjoituksia nopeammin uudestaan.”

Mutta rajansa kaikella. Sen Heikkinen tietää hyvin.

”Mutta sitten tulee se piste, että mikä on liikaa. On se vanha sanonta, että liika on liikaa ja kohtuus liian vähän. Se on määräävä tekijä.”

Viime kauden tulokset ja tällä harjoituskaudella saavutettu kehitys antavat myös itseluottamusta.

”Kyllähän se rauhoittaa selvästi ja antaa suuntaa päivittäiseen tekemiseen. Uskaltaa tehdä sitä rytmitystä harjoittelussa ja keskittyä asioihin, jotka on suunniteltu tehtäväksi”, Heikkinen sanoo.