Edesmenneen Aki Hintsan ystävät surevat ja kiittelevät F1-lääkäriä Twitterissä

Formulatähtien lääkärinä tunnetuksi tulleen Aki Hintsan kuoleman johdosta on esitetty lukuisia surunvalitteluja Twitterissä.

Arvokisoissa Suomea edustanut kuulantyöntäjä Conny Karlsson sanoi entisestä omalääkäristään, että hyvä ihminen ja lääkäri on poissa.

RIP Aki Hintsa! Oli urani aikana mun omalääkäri ja hoitanut selän ja sormet kuntoon. Hyvä ihminen ja lääkäri on poissa :( — Conny Karlsson (@2078_Conny) 16. marraskuuta 2016

Kokoomuksen kansanedustaja Alexander Stubb esitti osanottonsa edesmenneelle ystävälleen.

It is with great sadness that I hear that Dr. Aki Hintsa has passed away. A great man and friend who leaves us way too early. — Alexander Stubb (@alexstubb) 16. marraskuuta 2016

Formulamaailmasta tuli myös osanottoja uutisen kantautuessa maailmalle. Entinen F1-kuljettaja Heikki Kovalainen esitti julkisen osanottonsa niin ikään Twitterissä.

R.I.P Dr. Aki Hintsa. My deepest condolences to his family and friends. — Heikki Kovalainen (@H_Kovalainen) 16. marraskuuta 2016

Hintsan kanssa yhteistyötä tehnyt ja McLaren-talliin fysioterapeutiksi päässyt Petri Lehikoinen kirjoitti seuraavasti.

Sad news this morning that dr Aki Hintsa has died. Great doc and great man left too early.

RIP Aki and condolences to the family & closest. — Petri Lehikoinen (@Fysio1) 16. marraskuuta 2016

Indy Lights -autosarjan kuljettaja Dean Stoneman kiitti muistosanoissaan Hintsaa kaikesta tuesta.