Henri Kontinen häikäisi Lontoon nelinpelissä, sirkusmainen lyönti jalkojen välistä kruunasi ottelun

Suomalainen Henri Kontinen ja Australian John Peers pelaavat rakettimaisen kovaa turnausta tenniksen Lontoon ATP-finaaleissa.

Kontinen ja Peers voittivat toisessa ottelussaan parin Raven Klaasen / Rajeev Ram selkein numeroin 6–3, 6–4.

”Se oli hyvä suoritus ja hyvä matsi meiltä. Pidimme yhtä geimiä (peli) lukuun ottamatta omamme mukavasti. Toisessa erässä meillä oli pari ainakin puolikasta mahdollisuutta breikkiin. Ne kun olisimme hyödyntäneet, olisi tuo matsi saatu nukkumaan jo aiemmin”, Kontinen sanoi Tennisliiton tiedotteessa.

Ottelu oli Kontisen ja Peersin näytöstä alusta loppuun, mutta varsinkin Kontinen häikäisi. Hän pääsi syöttämään neljä kertaa eikä hävinnyt yhtään pistettä.

Kontinen tykitti palloja kenttään sellaisella tarkkuudella ja voimalla, että Peers sai sai poimia irtopisteitä verkolla kuin olisi ottanut perhosia haaviin.

Toisessa erässä Kontinen syötti 2–1-tilanteessa ja paukutti mausteeksi kaksi läpisyöttöä. Seuraavan syöttövuoronsa hän päätti ässään. Vakuuttavaa peliä kerta kaikkiaan.

Varsinainen sirkustemppu tuli ottelun viimeisessä pelissä. Kontinen löi pallon jalkojensa välistä takaisin ja voitti nelinpeliin harvinaisen pitkän pallorallin. Se taitelilu menee vuoden komeimpiin pisteisiin nelipelikentillä.

Ottelu päättyi 64 minuutissa, kun Kontinen ohjasi verkolta rystylyönnin Klaasenin ja Ramin tavoittamattomiin.

Alkulohkon kaksi voittoa takaavat, että Kontisen ja Peersin välieräpaikka on hyvin todennäköisesti varmistuu, vaikka heillä on vielä yksi ottelu jäljellä. He kohtaavat vielä ranskalaisparin Pierre-Hugue Herbertin ja Nicolas Mahut’n, joka on turnauksen ykköseksi sijoitettu.

Pääsy välieriin voi varmistua jo keskiviikkoiltana, jos Marc ja Feliciano Lopez voittavat Herbertin ja Mahut’n. Sekin varmistaisi jatkopaikan, jos Herbert ja Mahut voittaisivat Lopezit kolmessa erässä.

”Olemme pelanneet ranskalaisia vastaan tällä kaudella muutaman kerran, viimeksi Pariisin finaalissa. He parantavat varmasti otteitaan ensimmäisestä ottelusta ja taistelevat viimeiseen asti paikasta jatkoon. Ovathan he tämän hetken ykköset”, Kontinen sanoi.

”Katson ranskalaisten matsin illalla, jos se sopii aikatauluihin, mutta en tee siitä numeroa. Huomennakin sitä ehtii uusintana vilkaista.”

Viimeinen alkulohko-ottelu osuu perjantaille ja välierät pelataan lauantaina.