Murray vai Djokovic – kisa ykköspelaajan paikasta kiihtyy

Tilanne on tennismaailmassa hyvin harvinainen. Maailman ykköspelaajan paikka voi vaihtua kauden viimeisessä turnauksessa, kenties jopa viimeisessä ottelussa.

Skotti Andy Murray saavutti yhden unelmansa eli nousun ATP-listan ykköseksi puolitoista viikkoa sitten. Nyt hänen ykköspaikkansa on vaarassa, kun Serbian Novak Djokovic haluaa omansa takaisin.

Jos Djokovic kaappaa paalupaikan takaisin, mennään 2000-luvun alkuun, kun niin on käynyt viimeksi.

Vastaava tällainen tilanne oli 15 vuotta sitten. Kahden maailman parhaan tenniksenpelaajan kesken ratkaistiin ykköspelaajan paikka, kun Australian Lleyton Hewitt ohitti Brasilian Gustavo Kuertenin Sydneyn ATP-finaaleissa 2001.

Kuerten lähti turnaukseen ykkösenä, mutta Hewitt voitti kisan ja nousi ensimmäistä kertaa tennismaailman katolle.

Vuoden 2001 jälkeen ykköspelaajan paikka on ollut kuudesti katkolla kauden päättävässä turnauksessa, mutta valta ei ole vaihtunut. Tehdäänkö Lontoossa poikkeus?

”Jos olisit sanonut minulle ennen Wimbledonia, että päädymme tähän tilanteeseen, olisin ollut ällistynyt”, entinen maailman ykkönen John McEnroe sanoi hiljattain ATP:n verkkosivuilla.

McEnroe on suosittu kommentaattori, mielipiteiden lausuja ja edelleen värikäs veteraanipelaaja.

”Tämä on hyvä tennikselle. Eikä kyse ole pelkästään siitä, kuka on ykkönen, vaan kuka on sitä vuoden lopussa”, McEnroe jatkoi. Hän voitti urallaan kolme kertaa Wimbledonin, piti maailman ykköspaikkaa hallussaan kaksinpelissä 170 viikkoa ja oli neljästi paras vuoden lopussa.

Yksi Lontoon ATP-finaalien lohkoista on nimetty McEnroen ja toinen Ivan Lendlin mukaan. Murray pelaa McEnroen lohkossa, ja Djokovic kuuluu Lendlin kaavioon.

Murrayn tai Djokovicin ykköspaikan metsästykselle riittää monta vaihtoehtoa. Varmaa on, ettei kumpikaan voi päästä ykköseksi, jos tie katkeaa välierissä ja jos toinen voittaa turnauksen.

Hienoin tilanne olisi, että kaksikko kohtaisi sunnuntaisessa loppuottelussa, ja panoksena olisi ATP-finaalien mestaruuspytty ja paikka maailman ykkösenä.

”Novakilla on hyvä tilasto Andya vastaan, mutta he eivät ole pelanneet vastakkain sitten Roland Garrosin”, McEnroe sanoi.

Ranskan avointen finaalissa Djokovic voitti Murrayn 3–6, 6–1, 6–2, 6–4. Tämän vuoden kohtaamiset ovat serbille 3–1.

Djokovicilla on ollut rikkonainen kausi, jos sitä verrataan hänen kovimpiin vuosiin, jolloin hän käsitteli kaikkia pelaajia säälimättömästi. Rannekivut ovat häirinneet pelaamista, mutta silti hän on säilyttänyt asemansa ihailtavan hyvin.

”Haluaisin nähdä heidän kohtaavan toisensa. Olisi mielenkiintoista, jos potissa olisi ykköspelaajan paikka”, McEnroe sanoi.

Murraylle ATP:n päätösturnaus ei ole ollut kovin suuren juhlan paikka. Hän ei ole koskaan voittanut kisaa eikä edes päässyt loppuotteluun.

Lontooseen Murray tuli otettuaan 73 otteluvoittoa tänä vuonna ja käärittyään kahdeksan turnausta pakettiin. Kausi on ollut ennätyksellinen, ja siksi hän onkin noussut maailman ykköseksi ja haluaa pitää paikkansa.

”Muutaman vuoden olen toivonut, että pystyisin pelaamaan paremmin ja tekemään parempaa tulosta”, Murray sanoi ennen turnauksen alkua ATP:n verkkosivuilla.

Vuoden päättävä rankkaus tulee julki 28. marraskuuta. Sen jälkeen eivät kärkipelaajat enää kisaa, vaikka pieniä turnauksia voidaankin pelata.

Tausta: Murray toiseksi vanhimpana ATP-listan kärkeen

Tenniksen tietokonepohjainen ATP-lista aloitettiin 1973. Siitä lähtien on maailman ykköseksi päässyt 26 pelaajaa, ja heistä vain 16 on onnistunut päättämään vuoden listan kärjessä.

Tätä paikkaa skotti Andy Murray tavoittelee ensimmäisenä brittinä. Murray nousi listan kärkeen 7. marraskuuta 29-vuotiaana. Hän oli toiseksi vanhin paalulle päässyt pelaaja.

Australian John Newcombe sai kunnian olla tennismaailman paras kesäkuussa 1974, jolloin hän oli 13 päivää alle 30-vuotias. Newcombe olisi ollut aikaisemmin ykkösenä, jos vastaavaa listaa olisi tehty.

Pelaaja nousee ATP-listan ykköseksi noin 23,5-vuotiaana, ja yli puolet ykköseksi päässeistä ovat pysyneet kärjessä alle vuoden.

Sveitsin Roger Federer johtaa tilastoa, mutta ei kovinkaan ylivoimaisesti. Hän pysyi ykkösenä 302 viikkoa, kun lähin haastaja Pete Sampras sai keikkua keulilla 286 viikkoa. Sampras päätti peräti kuusi vuotta kautensa ykkösenä. Federer pystyi vastaavaan viidesti.

Federer pysyi ykkösenä 237 viikkoa peräkkäin, ja hän pitää lyömättömän tuntuista ennätystä hallussaan.

Toistaiseksi kukaan ei ole noussut kärkeen alle 20-vuotiaana. Venäjän Marat Safin oli 20-vuotias, kun hän nousi huipulle marraskuussa vuonna 2000. Seuraavana vuonna Australian Lleyton Hewitt otti ykköspaikan myös 20-vuotiaana, mutta noin kuukauden Safinia nuorempana.