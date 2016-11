Vangittuna ollut olympiapomo vapaaksi takuita vastaan

Kansainvälisen olympiakomitean irlantilainen jäsen Patrick Hickey on vapautettu brasilialaisesta vankilasta runsaan 400 000 euron takuita vastaan. Hickeyä epäillään laittomasta lippukaupasta. Hän joutuu myöhemmin vastaamaan asiasta oikeudesta, mutta saa matkusta pois Brasiliasta. Asiasta kertoi uutistoimisto AFP.

Hickey, joka on myös Euroopan olympiakomiteoiden yhdistyksen puheenjohtaja, pidätettiin viime elokuusta Rio de Janeiron olympialaisten aikana. Hickey on kiistänyt kaikki syytteet. Jupakan takia on syytettynä myös yhdeksän muuta henkilöä.

Hickey on eronnut kaikista tehtävistään KOK:ssa asioiden selvittelyn ajaksi. Oikeudenkäynnin ajankohtaa ei ole vielä määrätty.