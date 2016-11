Paul Pogban hinta on 35,6 miljoonaa teekupillista – jättimäinen tv-sopimus pitää jalkapallon seuraamisen kustannukset kurissa Englannin valioliigassa

Manchester United teki viime kesänä Valioliigan kalleimman hankinnan ostettuaan Paul Pogban Juventuksesta 89 miljoonalla punnalla (noin 103 miljoonalla) eurolla. Maksaakseen hankintansa ManU:n on myytävä otteluissaan 35,6 miljoonaa kupillista teetä. ManU:n otteluissa kupillinen teetä maksaa kaksi ja puoli puntaa eli 2 euroa 90 senttiä.

Hauska yksityiskohta käy ilmi BBC:n tekemästä laajasta jalkapalloilun kustannuksia koskevasta selvityksestä. Mukana selvityksessä oli 223 seuraa.

Selvityksen mukaan jalkapallon seuraamisen kustannukset ovat laskeneet sen jälkeen, kun Englannin liiga teki ennätyksellisen 8,3 miljardin punnan (noin 9,6 miljardin euron tv-sopimuksen). Kaksi kolmannesta lippujen hinnoista laski tai pysyi ennallaan tälle kaudelle lähdettäessä.

Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Mestaruussarjassa vierasotteluiden liput voivat olla korkeammat kuin Valioliigassa. Tämä johtuu siitä, että monet huippujoukkueet ovat rajoittaneet vierasotteluiden lippujen hinnan 30 puntaan (vajaaseen 35 euroon).

”Nykyisen tv-sopimuksen ansiosta Valioliigassa olisi varaa päästää katsojat ilmaiseksi jokaiseen otteluun ja silti seuroilla olisi käytössään yhtä paljon rahaa kuin aikaisemman sopimuksen aikana”, sanoo kannattajien yhdistyksen puheenjohtaja Malcolm Clarke. ”Tämä antaa käsityksen siitä, kuinka paljon rahaa seurat ovat saaneet.

Liiga sanoo omassa tiedotteessaan hieman hurskastellen, että ”seurat ovat kuunnelleet kannattajiaan ja työskentelevät kovasti, että Valioliiga on olisi kaikkien saatavilla ja kilpailukykyinen.” Tv-sopimuksen merkitystä ei mainita.

Huippujalkapallon seuraaminen on edelleen hyvin miehinen penkkiurheilulaji. Vain 14 Valioliigaseuraa vastasi kysymykseen kuinka moni kausikortin ostaja on nainen. Suurimman naisten osuuden ilmoitti Southampton. Seuran mukaan yksi viidestä kausikortinhaltijasta on nainen. Liverpoolin kausikorttilaisista 11 prosenttia on naisia.

Valioliigassa kallein yksittäinen lippu on myynnissä Arsenalilla. Se maksaa noin 108 euroa. Arsenalin lippujen hinnat ovat kuitenkin pysyneet samoina vuodesta 2014 lähtien. Hullin ja Liverpoolin otteluihin pääsee halvimmillaan runsaalla kymmenellä eurolla.

Valioliiga on muutenkin selvästi kalleinta Lontoossa. Kalleimmat kausikortit on Arsenalilla (2335 euroa), Tottenhamilla (2198 euroa) ja Chelsealla (1450 euroa).

Barcelonassa kallein ottelulippu maksaa 450 euroa, mutta halvin kausikortti 132 euroa.

Vähiten kausikortistaan Valioliigassa laskuttaa Hull, noin 291 euroa. Esimerkiksi kausikortti HJK:n otteluihin Sonera-stadionin itäkatsomoon maksoi viime kaudella 150 euroa, jos lipun hankki ennen joulua.

Kallein fanipaita Valioliigassa (Manchester United ja Manchester City) maksaa noin 70 euroa ja halvin (Bournemouth ja Burnley) noin 46 euroa. Muualla Euroopassa esimerkiksi Standart Liegen fanipaidasta saa pulittaa 90 euroa. Bayern Münchenin, Schalken, Ajaxin, AC Milanin ja Juventuksen paidat maksavat 89,85 puntaa.