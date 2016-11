Kuortaneesta on tullut kuin huomaamatta Suomen johtava urheilukeskus

Fakta Kuortaneen urheiluopisto Perustettu vuonna 1950, yksityisen Kuortaneen Urheiluopistosäätiön omistama urheiluopisto. Ensimmäisenä rehtorina (1949–1960) toimi Jukka Uunila. Nykyinen rehtori Tapio Korjus voitti keihäänheiton olympiakultaa 1988. Vuonna 2005 valmistuneessa uudessa päärakennuksessa on liikuntahotelli, jossa on 700 vuodepaikkaa.

Jos joku kuvittelee, että suomalaiset urheilijat eivät harjoittele, kannattaa käydä Kuortaneella.

Paikallisessa urheiluopistossa riitti kuhinaa aamusta iltaan, kun HS seurasi menoa yhden päivän ajan.

Jo opistolle tultaessa vastaan astelee tuttu ja jykevä hahmo. Entinen moukarinheittäjä Olli-Pekka Karjalainen vastaa opistolla kansainvälisistä hankkeista, valmentajatutkinnosta ja voima-nopeusvalmennuksesta.

Kolmannella valmentajakurssilla on tuttuja entisiä urheilijoita, kuten hiihtäjä Virpi Sarasvuo, sulkapalloilija Anu Nieminen ja keihäänheittäjä Tero Järvenpää.

Karjalainen, 36, lopetti heittämisen pari vuotta sitten ja kävi Kuortaneen ensimmäisen valmentajakurssin. Nyt hän kokee, että on aika auttaa muita.

”Koen sen velvollisuudekseni. Urheilu antoi minulle niin paljon, lähes kaiken”, Karjalainen sanoo ja lähtee oppaaksi kierrokselle.

Kuortane on valikoitunut seitsemän urheilulajin valmennuskeskukseksi. Se on koti lentopalloilijoille, naisten jääkiekolle, painille, jousiammunnalle, keilailulle, telinevoimistelulle ja tietysti yleisurheilijoille, joista tunnetuimpia ovat opistolla harjoittelevat keihäänheittäjät.

Ilmajoella asuva Tero Pitkämäki harjoittelee Kuortaneella monena päivänä viikossa. Keihäänheiton Rion olympiavoittaja Thomas Röhler pitää luennon harjoittelustaan viikonloppuna isossa kansainvälisessä voimavalmennusseminaarissa.

Kansainvälinen painiliitto UWW on valinnut Kuortaneen kehitys- ja tutkimuskeskuksekseen. Se avaa lisää ovia maailmalle ja tuo opistolle rahaa ja urheilijoita.

Ulkomaalaisia urheilijoita viehättää rauhallisuus, hyvät suorituspaikat ja turvallisuus. ”Monet luulevat, että alue on aidattu. Ei meillä ole aitoja”, Karjalainen sanoo.

Painijoita varten Kuortaneelle raivataan lisää tilaa. Painikeskus siirtyy nykyisen voimisteluhallin tilalle. Voimistelijoilla on suunnitteilla uusi halli, samoin jalkapalloilijoille.

”Yritämme kasvaa hiljalleen ja hallitusti. Varsinkin telinevoimistelu on jatkuvasti kasvussa”, Karjalainen sanoo.

Se on totta. Vierailija joutuu hieraisemaan silmiään, kun Kuortaneelle on noussut kaikessa rauhassa moderni ja kansainväliset mitat täyttävä valmennuskeskus.

Ei voi sanoa, että opisto on noussut metsän keskelle, mutta vielä vuosikymmen sitten opiston toiminta oli pientä nykyiseen verrattuna.

Voimisteluhalli on täynnä patjoja, hyppytelineitä ja mattoja. Rion olympiakävijä Oskar Kirmes on aloittamassa muiden maajoukkueen voimistelijoiden kanssa neljän päivän leiriään.

”Kolme ja puoli tuntia Espoosta, mutta ajaminen kannattaa. Harjoitusolot ovat täällä kunnossa”, Kirmeksen valmentajaisä Mati Kirmes sanoo.

Maajoukkueen ohella hallissa on 6–10-vuotiaita poikia, jotka seuraavat silmät tapillaan isojen harjoittelua.

Urheilijat voivat myös vapaasti kokeilla toistensa lajeja. Urheilijoilla ei ole raja-aitoja.

”On tärkeää, että urheilijat näkevät toisiaan. Se vie lajeja eteenpäin”, voimistelun maajoukkuevalmentaja Mika Holopainen sanoo ja kiertää nauraen HS:n pyynnön, voiko valmentaja itse näyttää, miten permannolla hypätään.

”Hehee, akillesjänne ei kestäisi.”

Painisalilla valmentajan akillesjänteet sen sijaan kestävät. Valmentaja Ahto Raska liikkuu molskilla kuin kärppä.

Raska on maajoukkueen ja Suomen parhaan naispainijan Petra Ollin valmentaja. Raska näyttää jokaisen liikkeen ja pyörähdyksen. Kolmisenkymmentä tyttöä ja poikaa seuraa ja tekee perässä. Nuorimmat painijat ovat alle kouluikäisiä.

”Näin isosta joukosta voi joku nousta huipulle”, Raska sanoo. ”Tie on pitkä. Pitää tehdä paljon töitä.”

Töitä tehdään myös lentopallohallissa. Se on entinen golfin harjoitushalli, johon on tehty katsomoineen ja huoltotiloineen kaksi lentopallokenttää.

Kuortane on miesten ja naisten ja nuorisojoukkueiden keskus. Täällä päävalmentaja Tuomas Sammelvuo hioo miesten maajoukkueen iskukykyä MM-karsintoihin ja ensi syksyn EM-turnaukseen.

Nyt hallissa harjoittelee naisten Mestaruusliigassa pelaava Kuortane, joka on samalla alle 19-vuotiaiden maajoukkue.

Kuortane on naisten liigassa kolmen kierroksen jälkeen viimeistä edellisenä, mutta sijoitusta tärkeämpää on, että maajoukkue voi harjoitella ja pelata koko ajan yhdessä.

Yksi joukkueen tulevaisuuden nimistä on kuusitoistavuotias Suvi Kokkonen. Hän kiittelee maajoukkueen päävalmentajaa Tapio Kangasniemeä, että saa Kuortaneella oikeanlaista valmennusta.

Matka jatkuu keilahalliin. Kuulostaa erikoiselta, että juuri keilailu on yksi opiston päälajeista.

Asia selittyy sillä, että ikäluokkiensa parhailla keilaajilla on oma ryhmä vieressä olevassa Kuortaneen urheilulukiossa. Suurin osa eri lajien lukiolaisista on muilta paikkakunnilta. Heille lukio on eräänlainen sisäoppilaitos.

Keilahallin radat on varusteltu kameroilla ja infrapunalaitteilla. Keilailun hallitseva Suomen mestari ja valmennusta vetävä Piritta Maja saa sitä kautta tietokoneelleen tiedot heitoista, pallon liikeradasta, suunnasta ja nopeudesta.

”Tätä kautta opitaan treenaamaan. Järjestelmä näyttää, mitä osaa heitossa pitää parantaa. Keilailu on kokemuslaji”, Maja sanoo.

Urheilulukion keilailuryhmään otetaan vuosittain muutama oppilas. Kaikkiaan oppilaita on 17. Joukossa on arvokisojen mitalisteja, kuten nuorten Euroopan mestari Perttu Jussila.

Jussila tarttuu keilapalloon ja heittää malliksi muutaman sarjan. Pallo kiertyy kauniisti keskelle keilapatteristoa. Täyskaato ja nappisuoritus.

