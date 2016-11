Fifa ei hellitä – Englanti ja Skotlanti kurinpitomenettelyyn sotien uhrien muistamisesta

Kansainvälinen jalkapalloliitto (Fifa) on aloittanut kurinpitomenettelyn Englannin ja Skotlannin jalkapalloliittojen toiminnasta.

Englannin ja Skotlannin pelaajat käyttivät maiden välisessä MM-karsintaottelussa 11. marraskuuta mustia surunauhoja, joihin oli kiinnitetty unikkomerkit. Englanti voitti ottelun 3–0.

Alunperin unikolila on muistettu ensimmäisen maailmansodan aselevon voimaantuloa. Myöhemmin aselevonpäivä on on muuttunut päiväksi, jolloin muistetaan kaikkien sotien uhreja. Ennen ottelua Fifa kielsi merkkien käytön, koska sen mielestä kyse oli poliittisesta kannanotosta, jollaisen liiton säännöt kieltävät.

Kovin mahdollinen rangaistus joukkueille olisi pisteiden menetys. Paljon todennäköisempää on, että jalkapalloliitot saavat sakkorangaistuksen. Englanti johtaa karsintalohkoa.

Mahdollisen rangaistuksen tultua liitoilla on mahdollisuus valittaa rangaistuksistaan urheilun kansainväliseen välimiesoikeuteen (CAS).