Roman Eremenkon dopingkäry kävi aikana, jolloin Suomen jalkapallo vähiten kaipaa kolhuja. Eremenko on ollut Suomen maajoukkueen paras pelaaja, jonka varaan on paljon laskettu.

Nyt kun maajoukkue kyntää tappiosta toiseen, kaikki parhaat pelaajat tarvittaisiin kentälle. Vaikka Eremenko on pelannut parhaat ottelunsa seurajoukkueissaan, viimeisimpänä Moskovan TsSKA:ssa, hänelle ei ole korvaajaa maajoukkueessa. Myös TsSKA:ta läheltä seuraavat ovat todenneet, että Eremenkolle ei ole paikkaajaa myöskään seurajoukkueessaan.

Suomen maajoukkueelle maalipaikkojen luominen on nyt entistäkin vaikeampaa.

Suuri kysymys kuitenkin on se, onko Eremenkolla huumeongelma vai oliko kyse satunnaisesta ”viihdekäytöstä”. Kaikki urheilulliset takaiskut ovat sivuseikkoja mahdollisen henkilökohtaisen, vakavan ongelman rinnalla.

Mikäli Eremenko ei kolmen päivän valitusajan puitteissa pysty todistamaan toista, vähintäänkin huumekokeilu on taustalla. Parasta mitä tästä voisi seurata, on se, että Eremenko pääsee eroon mahdollisesta huumeiden käytöstä. Kahden vuoden paussi kilpaurheilusta ei kylläkään ole helpoin tapa tähän – ellei kyse ollut puhtaasti urheilusuoritusta parantavasta käytöstä. Kun kyse on kokaiinista, siihen on vaikea uskoa.

Kokaiini on viihdemaailman, johon huippujalkapallokin kuuluu, muotihuumeita. Eremenko on jatkamassa sitä valitettavaa nimilistaa, johon kokaiinista kärynneet kirjoitetaan: jalkapalloilija Maradona, ammattinyrkkeilijä Tyson Fury, seiväshyppääjä Shawn Barber ja niin edelleen. Pelkästään vuonna 2014 yli 40 urheilijaa kärähti kokaiinista.