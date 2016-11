Venäjällä surraan Eremenkon käryämistä – moskovalaisseura aikoo valittaa tuomiosta

Venäjällä jalkapalloilija Roman Eremenkon kahden vuoden kilpailukielto käynnisti heti keskustelun pelaajan tulevaisuudesta.

Eremenkon seura TsSKA aikoo valittaa tuomiosta, kertoi uutistoimisto Tass perjantaina.

”Seura aikoo yhdessä jalkapalloilijan kanssa valittaa päätöksestä”, Tass lainasi seuran tiedotetta.

Euroopan jalkapalloliiton Uefan kurinpitovaliokunta langetti Eremenkolle kahden vuoden kilpailukiellon, koska hänen syyskuussa antamastaan dopingnäytteestä löytyi jäämiä kokaiinista.

Ensimmäisissä venäläisreaktioissa Eremenkoa ei tuomittu tai hänen tekojaan kyseenalaistettu. Kommentit keskittyivät harmittelemaan rangaistuksen pituutta ja kysymykseen, voiko tähti palata ammattilaispelaajaksi tauon jälkeen.

Venäjän jalkapalloliiton kunniapuheenjohtaja Vjatšeslav Koloskov uskoo, että Eremenkolla on hyvät mahdollisuudet saada lievennettyä tuomiota.

”Eremenkon tuomio ei mitenkään uhkaa venäläistä jalkapalloilua. Rangaistus on kova, hänellehän tämä on ensimmäinen kerta. Olen sitä mieltä, että Eremenkolla on kaikki perusteet vedota [urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen] CASiin. Ellei tuomion perumiseksi, niin sen pituuden lyhentämiseksi”, Koloskov sanoi Sport Express -lehden mukaan.

Koloskovin mukaan Eremenekon on päätettävä, jatkaako hän harjoittelua ja ammattilaisuraa vai vaihtaako alaa.

”On sääli menettää sellainen jalkapalloilija. Eremenko oli poikkeuksellinen pelaaja ja TsSKA:n kasvot. Häntä oli ilo katsoa”, Koloskov totesi.

TsSKA:n entinen keskikenttäpelaaja Dmitri Homuha oli samoin sitä mieltä, että Eremenkon uran päättymisestä on turhan aikaista puhua.

"Olen varma, että he valittavat päätöksestä. Nyt Eremenko on ollut yksi TsSKA:n johtohahmoista. Näemme, että hänen poissaolonsa heijastuu joukkueeseen kielteisesti", Homuha sanoi Sport Expressille.

Venäläinen urheilusivusto Championat.com vertaili jalkapallotähtien huumekäryjä ja niistä saatuja rangaistuksia. Listalle pääsivät Eremenkon lisäksi argentiinalainen supertähti Diego Maradona, joka sai 15 kuukauden kilpailukiellon kokaiinin käytön takia vuonna 1990 sekä romanialainen Adrian Mutu, joka sai Chelseasta potkut sen jälkeen, kun oli jäänyt kiinni kokaiinin käytöstä. Häntä rangaistiin 20 000 punnan sakoilla ja seitsemän kuukauden pelikiellolla. Lisäksi Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa määräsi Mutun maksamaan Chelsealle jättimäiset yli 17 miljoonan euron sakot.

Venäläistähdistä sivusto muistaa Aleksandr Tihonovetskin, joka pelasi vladivostokilaisessa Lutš-Energijassa. Hän oli ensimmäinen venäläinen jalkapalloilija, jota syytettiin virallisesti huumeiden käytöstä. Hän sai kahdeksan kuukauden pelikiellon marihuanan käytöstä vuonna 2006.

Sivusto mainitsee myös hyökkääjä Aleksandr Panovin, vaikka häntä ei koskaan kiellettyjen aineiden käytöstä rangaistukaan. Panov ei ole koskaan salannut nuoruutensa huumeidenkäyttöä, ja Championat.com mainitsee hänen kertoneen, että kaikki hänen ystävänsä ovat jo haudassa huumeiden takia.

”Poltettiin ja keitettiin sitä ruohoa. Mitä vain ei olisi sen kanssa tehty. Heroiinia en ole kokeillut - se on erittäin vaarallista. Keitimme uutetta unikonsiemenistä”, sivusto siteeraa Panovia.