Marjo Matikainen-Kallström palaa kilpaladulle – osallistuu Kiilopäähiihtoon

Hiihdon olympiavoittaja ja maailmanmestari Marjo Matikainen-Kallström osallistuu lauantaina 26. marraskuuta Kiilopäähiihtoon Saariselällä.

Kiilopäähiihto on uusi alkukauden hiihtotapahtuma kaikille hiihtoa harrastaville. Tarjolla on kilpasarja (6, 20 ja 50 km) ja retkisarja (30 km). Hiihtotyylinä on perinteinen.

”Hyvillä mielin lähdetään kisaan. Hiihto on kansallislaji, ja olen miellelläni tukemassa (sitä) hiihtämällä ja innostamalla muita, jos se edes vähän auttaisi”, kertoo Kilopäähiihdon kummi Matikainen-Kallström tiedotteessa.

Matikainen-Kallström on viimeksi hiihtänyt kilpaa pari vuotta sitten pohjoismaisten parlamenttien välisissä kisoissa. Kilopään kisassa hänellä ei ole tavoitetta.

”Oma vauhti ei enää ole sellaista, että lähtisin sillä kilvoittelemaan. Nautiskelen ja ihailen maisemia ja juttelen toisten kanssa”, hän sanoo tiedotteessa.

Kiilopäähiihto on ulkoilujärjestö Suomen Ladun järjestämä tapahtuma. Kisakeskuksena toimii Suomen Latu Kiilopää Saariselän tunturialueella.

