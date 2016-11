Maanoja purki sopimuksensa FC Lahden kanssa – ura jatkuu Helsingissä

Maalivahti Tomi Maanoja, 30, on purkanut sopimuksensa FC Lahden kanssa ja jatkaa uraansa HIFK:ssa. Maanoja on allekirjoittanut HIFK:n kanssa kaksivuotisen, kauden 2018 loppuun asti ulottuvan sopimuksen.

195-senttinen Maanoja siirtyi elokuussa FC Lahdesta HIFK:hon lainasopimuksella ja torjui IFK-nutussa loppukauden aikana 13 liigaottelussa.

Alkusesonki kului Lahden maalilla, johon Maanoja oli siirtynyt kaudeksi 2016 Kuopion Palloseurasta.

”Minulla oli viime kaudella ikään kuin kaksi kautta. Päällimmäisenä minulle jäi mieleen se, kuinka mahtavaa oli tulla IFK:hon. Pystyin auttamaan joukkuetta ja saavutimme sen tavoitteen, joka meillä oli. Olimme haastavassa paikassa, mutta osoitimme vahvaa luonnetta kääntämällä kelkan”, Maanoja kertoi HIFK:n tiedotteessa.

”Tuntuu todella hyvältä, että sain tehtyä paperin juuri IFK:n kanssa. Tämä oli ehdottomasti sitä mitä halusinkin. On tärkeätä löytää hyvä yhteisymmärrys muun joukkueen kanssa. Se on se isoin tehtävä treenikaudelle. Pyrin pysymään terveenä ja haluan päästä pelaamaan mahdollisimman paljon pelejä. Se on se mistä futari nauttii.”

HIFK:n urheilutoimenjohtaja Henri Määttä kuvaa Maanojaa ”huippuveskariksi, jolla on valtava halu näyttää osaamisensa ja voittaa jokainen ottelu”.

”’Psyko’ on selkeä johtaja niin kentällä kuin kentän ulkopuolella. Tarkoitus on rakentaa joukkue niin, että meillä on kaksi tasavahvaa maalivahtia ja selkeä kilpailutilanne läpi kauden”, HIFK:n urheilutoimenjohtaja Henri Määttä kertoi.

Maanoja debytoi Veikkausliigassa kaudella 2005 AC Allianssissa. Hän on voittanut urallaan Ruotsin mestaruuden sekä Ruotsin cupin AIK:ssa vuonna 2009.

Suomen cupin Maanoja on voittanut vuonna 2013 Rovaniemen Palloseurassa.

