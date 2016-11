Suomen jalkapallo on ottanut tänä vuonna sellaisen pohjakosketuksen, että koko homma voitaisiin aloittaa alusta – ainakin mitä tulee huippujalkapalloon ja Suomen miesten jalkapallomaajoukkueeseen.

Suomen Fifa-ranking on valahtanut kaikkien aikojen heikoimpaan lukemaan (101.), A-maajoukkue on pelannut päävalmentaja Hans Backen alaisuudessa voitoitta ja joukkueen tähtipelaaja Roman Eremenko sai kahden vuoden kilpailukiellon dopingkärystään. Eremenkon kokaiinikäry oli viimeinen naula arkkuun.

Suomi on Fifa-rankingissa huonoin Pohjoismaa, Färsaaretkin on 27 sijaa Suomen yläpuolella. Suomalainen jalkapallo on naurunaihe.

Muu maailma tarjoaa Suomen Palloliitolle hopeatarjottimella reset-nappia, mutta mitä tekee Palloliitto?

Perjantaina Hans Backe antoi Palloliiton liittohallitukselle Jyväskylässä raportin kuluneesta vuodesta. Ylen uutisen mukaan Backen raportin jälkeen kokoushuoneesta raikuivat aplodit. Backen mukaan maaliskuussa pelattava MM-karsintaottelu on avainottelu. Ilmeisesti Backe kokee sen viimeiseksi mahdollisuudekseen kääntää joukkueen kurssi ja pitää päävalmentajapestinsä.

Puheenjohtaja Pertti Alaja kertoi liiton tiedotteessa, että liittohallitus päätti jatkaa keskustelua A-maajoukkueesta liittohallituksen tulevissa kokouksissa.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan liittohallituksen kokouksessa suurimman huomion varasti Eremenkon sokkikäry. Se leimahti tänään tulipallona, joka söi hapen muilta aiheilta.

Backe jatkaa, mutta samalla keskustelu hänen asemastaan jatkuu sekä mediassa, suomalaisen jalkapalloväen keskuudessa että Palloliitossakin.

Mitä Backen jatkolla haetaan?

Ilmeisesti Palloliiton johdon, eli käytännössä puheenjohtaja Alajan, täytyy uskoa, että Suomella on vielä MM-karsinnoissa mahdollisuuksia jatkokarsintaan oikeuttavaan toiseen sijaan. Kuusi ottelua jäljellä, ja niistä vähintään neljä pitäisi voittaa, koska Kosovon jäädessä todennäköisesti lohkojumboksi ei Suomen otteluita sitä vastaan laskettaisi lohkokakkosten vertailussa.

Viime viikolla Backe uhkui vielä hävityn Ukraina-ottelun jälkeen taistelutahtoa ja uskoi voivansa muuttaa maajoukkueen kurssia. Hän ei aikonut luovuttaa ja erota häviävänä päävalmentajana.

”En tietenkään. Vaikka hävisimme, minulle jäi hyvä olo pelaajien työmäärästä. En voi vaatia enempää. He loivat paikkoja”, Backe sanoi Odessassa suomalaismedialle.

Edellisissä EM-karsinnoissa Palloliiton puheenjohtaja Pertti Alaja tuskaili useampaan otteeseen päävalmentaja Mixu Paatelaisen esityksiä, mutta päätös potkuista syntyi liian myöhään. Nyt realistiset mahdollisuudet jatkokarsintaan ovat jo menneet. Ehkä Alaja toivoo karsinnoille saataisiin jonkinlainen ihmeellinen loppu. Se ihmeellinen loppu on kaislankorsi, johon hukkuva takertuu epäonnistuneen päävalmentajan roikkuessa jaloissa.

Alajan oli helpompi antaa Paatelaiselle potkut, koska tämä ei ollut hänen valitsemansa päävalmentaja. Backe on Alajan valitsema mies, ja siksi hänen on vaikeampi antaa ruotsalaisvalmentajalle potkuja.

Vertailun vuoksi: Norjassa päävalmentaja Per-Mathias Høgmo teki omat johtopäätöksensä pari päivää sitten ja erosi tehtävästään sen jälkeen, kun Norja oli saanut kolme pistettä neljästä karsintaottelusta.

Suomalaisen jalkapallon pohjakosketuksessa kysymys ei ole kuitenkaan vain A-maajoukkueesta, vaan laajemmin suomalaisen jalkapallon tilasta. Palloliitto ei voi loputtomiin vakuutella, että kaikki on hyvin, kunhan vain lisenssipelaajien määrä pysyy kasvusuunnassa. Johtajien vakuuttelut aiheuttavat ruohonjuuritasolla mitä ilmeisimmin vain kasvavaa epätoivoa.

Suomalaisen juniorijalkapallon huippuseuran Käpylän Pallon urheilutoimenjohtajan Juha Vallan mukaan kilpa- ja harrasteurheilu tulisi erottaa toisistaan. Valla tarjoaa kirjelmässään Palloliiton johdolle kolmea toimenpidettä: hajanaisen piirijärjestelmän romuttamista, uudenlaista pelaajakehitystyöhön perustuvaa resurssijakoa ja perinpohjaista analyysiä huippujalkapallojärjestelmästä.

Vallan mukaan vastaavanlaisista analyysien käynnistämistä uusista aluista löytyy paljon esimerkkejä: Belgian jalkapallo 2000-luvulla, Ruotsin jääkiekko 2000-luvun alussa, Suomen jääkiekon uudistuminen myöhemmin ja Tanskan olympiaurheilu.

Valla kysyy, kuka käynnistää vastaavan suomalaisessa jalkapallossa? Se vaatisi Palloliiton johdolta rohkeutta ja johtajuutta.