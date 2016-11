Jalkapallon pelaajayhdistyksen puheenjohtaja: Eremenkon tuomio on raju, mutta kaikki tietävät, missä rajat menevät

Jalkapallon pelaajayhdistyksen puheenjohtaja ja HIFK-hyökkääjä Pekka Sihvola uskoo, ettei Roman Eremenko ole käyttänyt kokaiinia urheilusuorituksia parantavassa mielessä. Sihvola kuitenkin muistuttaa, että Eremenkon dopingrike on vakava.

”Tämä on vakava asia, kuten mikä tahansa dopingin käyttö. En kuitenkaan jaksa uskoa, että Eremenko olisi käyttänyt kokaiinia suoritusta parantavana aineena. Voisi kuvitella, että kyse on viihdekäytöstä, mutta on turha ottaa sen enempää kantaa yksityiskohtiin.”

”Kunnioitan Eremenkoa, hän on varmasti Suomen paras futari. Tosi harmi, että näin on päässyt käymään”, Sihvola sanoo.

Eremenko sai Euroopan jalkapalloliiton Uefan kurinpitovaliokunnalta kahden vuoden kilpailukiellon, jonka katsotaan alkaneen 6. lokakuuta 2016. Jos kilpailukielto pysyisi voimassa, Eremenko vapautuisi siitä vasta lokakuussa 2018.

Eremenko sekä hänen seuransa TsSKA ilmoittivat kuitenkin heti valittavansa päätöksestä.

”Jos kaksi vuotta napsahtaa, jokainen voi vain kuvitella, mitä se tekee uralle. Tuomio on raju, mutta niinhän se dopingrikkeissä menee – kaikki tietävät, missä rajat menevät”, Sihvola toteaa.

Sihvola ei usko Eremenkon käryn vaikuttavan vakavuudestaan huolimatta juurikaan suomalaisen jalkapallon julkikuvaan.

”Kaikki ymmärtävät, että kyse on yksittäisestä urheilijasta. En usko, että tämä tulee vaikuttamaan lajiin niin suuresti. Suomen maajoukkueelle menetys on silti totta kai iso, kun on kyse Suomen parhaasta pelaajasta.”