Kontinen ja Peers huimassa lyönnissä – finaaliturnauksen ykkössijoitetut taipuivat

Henri Kontinen ja John Peers jatkavat toistaiseksi pysäyttämätöntä lyöntiään tenniksen ATP-finaaliturnauksen nelinpelissä.

Kontinen ja australialainen Peers päättivät lohkovaiheen Lontoossa kukistamalla turnauksen ykkössijoitetun ranskalaisparin Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut eräluvuin 6–7, 6–4, 10–4.

Kontinen ja Peers olivat varmistaneet pääsynsä lauantaina pelattaviin välieriin jo aikaisemmin, mutta myös Hugues-Hervertin ja Mahutin taivuttua suomalaiset voittivat voittivat kaikki kolme lohkovaiheen otteluaan.

”Toki oli hienoa varmistaa jatkopaikka jo aiemmin, mutta täytyy myöntää, että se vaikutti vähän tämän päivän valmistautumiseen. Kenelläkään ei ole liikaa ATP-pisteitä, rahaa tai ATP-finaalikokemuksia, mutta on otteluun helpompi latautua täysillä, jos panoksena on jatkoon pääsy”, Kontinen sanoi Tennisliiton tiedotteessa.

”Saimme otteluun vähän huonon alun, mutta emme menneet missään vaiheessa paniikkiin. Huonoja hetkiä tulee väkisinkin välillä. Jatkoimme vain omaa peliämme, ja jos olisi tullut turpaan, olisi tullut turpaan. Taktiikkamme toimi jälleen ja peli alkoi kulkea.”

Suomalais-australialainen pari kohtaa välierässä yhdysvaltalaisveljekset Bob Bryanin ja Mike Bryanin, joilta ei meriittejä puutu. Bryanit ovat voittaneet yhdessä yli sata ATP-turnausta ja 16 Grand Slam -turnausta.

Viimeksi Kontinen/Peers ja Bryan/Bryan pelasivat vastakkain Pariisin Masters-turnauksen puolivälierässä, jossa Kontinen/Peers voitti yhdysvaltalaiset 6–4, 6–2. Kontinen ja Peers voittivat myös koko kilpailun.

”Bryanien saavutukset tuntevat kaikki. Tällaiset isot kisat ovat heille arkipäivää, ja uskon, että he pelaavat huomenna paremmin kuin Pariisissa. Toinen on loistava syöttäjä ja toinen erinomainen palauttaja. He ovat myös taitavia löytämään avaimet voittoon”, Kontinen kuvaili.

”Me jatkamme samaan malliin kuin aiemmissakin otteluissa. Bryanit saavat lyödä palloa hyvin voittaakseen meidät.”

Kontinen ja Peers voittivat alkulohkossa aiemmin Etelä-Afrikan Raven Klaasenin ja Yhdysvaltain Rajeev Ramin ja sekä espanjalaisparin Feliciano Lopez / Marc Lopez.