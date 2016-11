Yliopistosarjaan Yhdysvaltoihin siirtyminen aiheutti koripalloilija Evita Iiskolalle hetken koti-ikävää, mutta neljän vuoden jälkeen hän oli valmis ammattilaiseksi

Kuka? KoripalloilijaEvita Iiskola Syntynyt 28.3.1993 Pituus: 182 cm Pelipaikka: Laitahyökkääjä Seura: BG 89 Hurricanes (Saksan Bundesliiga) Aiemmat seurat: Providence Friars (NCAA), Espoo Team, Tapiolan Honka, Honka Akatemia. Debytoi naisten maajoukkueessa 18-vuotiaana, pelannut 34 A-maaottelua. Lähteet: Basket.fi ja bg89.de Lähteet: Basket.fi ja bg89.de

Neljä ja puoli vuotta sitten koripalloilija Evita Iiskola, 23, joutui varjelemaan salaisuutta.

Keväällä Iiskolan päähän painettiin valkolakki ja maajoukkuepelaaja oli siirtymässä kohti Yhdysvaltojen yliopistosarjaa.

Tieto NCAA:han siirtymisestä kerrottiin hyvissä ajoin. Salaisuus koski koulua. Sitä hän ei saanut paljastaa. Paikkakunta vaihtui viime hetkellä, kun ensimmäisenä suunnitelmissa ollut yliopisto vaihtoi valmentajiaan. Julkisesti paikasta sai puhua vasta elokuussa peliluvan varmistuttua.

HS haastatteli Iiskolaa ja samaan aikaan NCAA:han lähtenyttä Annika Holopaista toukokuussa 2012. Silloin Iiskola kertoi ainoastaan yliopiston sijaitsevan itärannikolla. Lue juttu tästä.

Lopulta paikaksi varmistui Providencen yliopisto Rhode Islandin osavaltiossa. Sinne Iiskola suuntasi kaudeksi 2012–13 aloittamaan neljän kauden mittaista yliopistouraansa, johon kuului pelaamisen lisäksi johtamisen opiskelua.

”Lähteminen jännitti törkeän paljon. Olin reissaillut, mutta se oli ensimmäinen kerta kun muutin kotoa pois ja aikaero oli seitsemän tuntia. Tuli välillä vähän äitiä ikävä. Jouluun asti oli aika vaikeaa. Sen jälkeen alkoi helpottaa ja viimeisinä vuosina ei olisi halunnut lähteä pois. Olisi halunnut jäädä kesäksikin sinne”, Iiskola kertoo.

Mäkelänrinteen urheilulukion kasvattina Iiskola oli jo tottunut siihen, että aamulla on harjoitukset koulun puolesta ja illalla joukkueen kanssa. Providencessa samaa 4–5 tunnin päiväharjoittelua oli mahdollista jatkaa.

Viikkoon kuului lisäksi muutama peli. Vapaapäiviä oli keskimäärin kerran viikossa.

Yliopistosarjaan lähdön vaihtoehtona Iiskola mietti ammattilaiseksi siirtymistä jo neljä vuotta sitten. Valmentajilla oli mielipiteitä molempiin suuntiin.

Ammattilaiseksi siirtyminen olisi sulkenut lopullisesti ovet yliopistoon, sillä NCAA-pelaajilla ei saa olla ammattilaistaustaa. Eikä rahapussi täyty yliopistossakaan.

”Kolmena ensimmäisenä vuonna ei saanut rahaa käyttöön. Viimeiselle vuodelle säännöt vaihtuivat niin, että sai vähän käyttörahaa esimerkiksi välipaloihin ja matkusteluun. Muuten sai ruuat, asumisen ja kirjat ja pelivälineet.”

Tänä syksynä Iiskola on ottanut ensimmäisiä askelia ammattilaisurallaan. Hän valmistui viime keväänä ja täksi kaudeksi tie vei Providencesta Saksaan, jossa hän pelaa BG 89 Hurricanesin joukkueessa. Joukkue pelaa Scheeßelissä, tunnin junamatkan päässä Hampurista.

Iiskola arvioi sarjan perushyväksi liigaksi, josta kelpaa aloittaa ammattilaisura, vaikka kovempiakin sarjoja löytyy.

”Olen aina halunnut pelata ammattilaisena. Se on luonteva askel naispelaajille, jotka lähtevät jenkkeihin. Sieltä tullaan yleensä ammattilaisiksi.”

Saksaan lähteminen oli Amerikan-vuosien jälkeen helppoa.

”Saksaan lähdettäessä ei enää tullut lentokentällä itku silmään. Se on niin paljon lähempänä. Lentokentältä pääsee kahdessa tunnissa.”

Samalla kun Iiskola on pelannut jo NCAA-vuotensa, sarjan suosio on suomalaislupausten keskuudessa kasvamassa. Alkavalla kaudella sarjassa on 21 suomalaista ja ensi kaudeksi lähtijöitä on luvassa lisää.

Yliopistosarja antaa mahdollisuuden koripallon ja opiskelun yhdistämiseen lukiovuosien jälkeen. Mutta olisiko vastaava opiskelun ja pelaamisen yhdistäminen mahdollista Suomessa?

”Vaikea sanoa, koska hirveästi ei ole ystäviä, jotka tekevät niin. Kaikki kaverit oikeastaan ovat lähteneet jenkkeihin juuri opiskelun takia. Saavat tutkinnon ja samalla pelata. Suomen systeemi on niin erilainen Yhdysvaltoihin verrattuna. Kyllä sitä voisi parantaa, mutta en tiedä miten sen tekisi.”

Naisten maajoukkueen päävalmentaja Pekka Salminen sanoo osan yliopistoon lähtevistä olevan niin hyviä, että suora siirtyminen Eurooppaan voisi olla parempi vaihtoehto. Kokonaisuudessaan yliopistosarja on silti hyödyllinen suomalaispelaajien kehittymisen kannalta.

Salminen arvioi Iiskolan vahvuudeksi monipuolisuuden.

”Hän on neljä vuotta harjoitellut vähintään puoliammattimaisissa olosuhteissa. Hänellä on hyvät mahdollisuudet jatkaa tuosta ja hyvät mahdollisuudet pitkään uraan”, Salminen sanoo.

Päävalmentajan mukaan kentän ulkopuolella kasvamiselle yliopistovuosina ei Iiskolan kohdalla ollut tarvetta.

”Hän oli aika itsenäinen jo ennen lähtöään. Itsenäisyyttä siellä pärjääminen vaatii. Moni on oppinut sitä, mutta Evitalla se on ollut vahvuus aina”, Salminen sanoo.

Lauantaina Iiskola pelaa maajoukkueen paidassa, kun Suomi kohtaa EM-karsinnassa Espanjan. Vastus on maailman terävintä kärkeä, mistä kertoo Rion olympiahopea.

”Mutta emme pyytele anteeksi, vaan lähdemme pelaamaan suomalaisella sisulla mahdollisimman kovaa”, Iiskola sanoo.

Koripallon EM-karsintapeli Suomi–Espanja tänään lauantaina kello 19.00 Töölön kisahallissa.