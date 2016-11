Sebastian Ahon ja Teuvo Teräväisen lentokeli jatkuu

Teuvo Teräväinen nousi Carolina Hurricanesin ratkaisijoiden joukkoon, kun Carolina nousi päätöserässä 3–2-kotivoittoon NHL:n kärkijoukkuetta Montreal Canadiensia vastaan.

Vahvaan vireeseen viime kierroksilla päässyt Teräväinen ohjasi taidokkaasti Carolinan 2–1-johtomaalin kolmannen erän puolivälissä. Maali oli Teräväiselle kauden viides.

Victor Raskin ja Elias Lindholmin kanssa vaarallisen ketjun muodostanut Teräväinen, 22, on tehnyt neljässä viime ottelussa tehot 3+3. Rask (1+1) laukoi perjantaina Carolinan voittomaalin.

Carolinan 19-vuotias tulokashyökkääjä Sebastian Aho sai syöttöpisteen Carolinan 1-1-tasoitukseen. Aho pelasi samassa ketjussa Jordan Staalin ja Jeff Skinnerin kanssa. Aho on tehnyt neljässä viime ottelussa pisteet 2+3.

Columbus Blue Jackets teki seurahistoriaa perjantain kierroksella kaatamalla kotonaan vahvavireisen New York Rangersin 4–2. Columbus otti seitsemännen kotivoiton putkeen ensimmäistä kertaa seurahistoriassa.

Ottelun sankariksi nousi duunarihyökkääjä Matt Calvert. Toisessa erässä rajusti kiekon suoraan otsaan saanut Calvert teki päätöserässä alivoimalla tikit otsassa voittomaalin. Calvertin päähän ommeltiin peräti 36 tikkiä.

A huge shoutout to my linemate @mattcalvert11 for taking 36 stitches and returning to the game in the third period #GWG # warrior pic.twitter.com/80Ho3Sjjxn