Ratakelaaja Leo-Pekka Tähti palkittiin vuoden yleisurheilijana

Ratakelaaja Leo-Pekka Tähti on valittu vuoden yleisurheilijaksi. Palkinto annettiin Tähdelle Suomen urheiluliiton (SUL) yleisurheilugaalassa Tampereella. Tähti voitti neljännen perättäisen T54-luokan 100 metrin paralympiakullan Rio de Janeirossa syksyllä.

”Tärkein syyn menestykseen on se, että olen pysynyt terveenä koko uran viime kesää lukuun ottamatta. Toinen asia on, että taustatiimi on pysynyt samana koko ajan. Juha Flinck on valmentanut minua vuodesta 2002”, Tähti kertoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Tähti, 33, oli valmentajansa kanssa vaikeassa tilanteessa kesäkuussa kelattuaan kultaa Grosseton EM-kisojen 100 metrillä.

”Kyynärpää alkoi vaivata jo ennen EM-finaalia. Käsi ei mennyt suoraksi eikä koukkuun. Tutkimuksissa kyynärpäästä löytyi neljä irtopalaa. Meillä oli kaksi vaihtoehtoa, joko kortisonihoito tai leikkaus”, Tähti muisteli.

Käsi operoitiin, kuntoutus onnistui ja porilainen oli Rion paralympialaisten pikamatkalla ylivoimainen alusta lähtien. Mörö,

Yleisurheilugaalassa palkittiin myös lajiryhmien parhaat. Vuoden pikajuoksija on Esbo IF:n Oskari Mörö, joka oli Amsterdamin EM-kisoissa neljäs ja juoksi Rion olympiakisoissa 400 metrin aitojen SE:n 49,04.

Vuoden kestävyysjuoksija on 10 000 metriä 31.42,9 juossut Rovaniemen Lapin Johanna Peiponen. Vuoden hyppääjä on MM-halleissa kuudenneksi sijoittunut kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä. Orimattilan Jymyn hyppääjä oli finaalissa myös EM- ja olympiakisoissa.

EM-kisojen pronssimitalisti ja olympiakisoissa kuudenneksi heittänyt Antti Ruuskanen on Vuoden heittäjä. Vuoden moniottelija on Oriveden Ponnistuksen Juuso Hassi ja Vuoden kilpakävelijä Jalasjärven Jalaksen Jarkko Kinnunen.