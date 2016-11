Kiipeilijä Nalle Hukkataipaleella ei ole ollut kymmeneen vuoteen pysyvää kotia – Nyt hän kiipesi maailman vaikeimman boulder-reitin

Fakta Nalle Hukkataival Yksi maailman parhaista boulder-kiipeilijöistä. Boulder-kiipeilyssä kiivetään yleensä noin viiden metrin korkuisia reittejä ilman köysivarmistusta. Hukkataival kiipesi lokakuussa Loviisan Lappnorissa sijaitsevalla siirtolohkareella boulder-reitin, jonka vaikeusasteeksi hän arvioi 9A. Sitä ennen maailman vaikeimman boulder-reitin vaikeusaste oli 8C+. Hukkataipaleen arvio vahvistuu, jos joku muu maailman huippukiipeilijöistä onnistuu kiipeämään reitin ja arvioi sen yhtä vaikeaksi. Tähän mennessä kukaan muu ei ole pystynyt tekemään siihen yhtään liikettä, siis kiipeämään reittiä edes pientä matkaa. Boulder-kiipeilijät etsivät reittejä siirtolohkareiden tai kallioiden pintaan muodostuneista halkeamista ja listoista. Idea ei ole nousta mahdollisimman korkealle, vaan kiivetä ylös mahdollisimman vaikeasta kohdasta.

Epäonnistuminen, epätoivo, epäusko. Oli kulunut jo vuosi siitä, kun kiipeilijä Nalle Hukkataival oli viimeksi havainnut jonkinlaista edistymistä.

Siirtolohkareen oli löytänyt hänen ystävänsä. Se sijaitsi Loviisan laitamilla, keskellä metsää Lappnorin kylässä.

Lohkareen jyrkimmin päälle kaatuvassa kohdassa oli pieniä listoja, vuosituhansien muokkaamia murtumakohtia. Niitä pitkin Hukkataival yritti nousta lohkareen päälle – oli yrittänyt jo kolme vuotta.

Aina samat rutiinit: venyttely, lämmittely, ajomatka ja uusi lämmittely. Ja aina sama lopputulos: Hukkataival oli pudonnut tuhansia kertoja. Reitti oli vaikeampi kuin yksikään Hukkataipaleen aiemmin kiipeämä.

Välillä usko oli koetuksella. Aikuinen mies, yksin kylmässä ja pimeässä metsässä, ähräämässä neljä metriä korkean kiven päälle.

Sunnuntaina 23. lokakuuta aurinko laski Loviisassa kello 17.40. Hukkataival sytytti mukanaan tuomansa halogeenilamput. Maassa, kiven vieressä, vilkkui videokameran valo.

Hukkataival hieroi käsiinsä magnesiumia estämään sormien hikoilua. Hän istuutui maahan putoamista pehmustavan kiipeilypatjan päälle ja asetti jalkansa lähtöasentoon. Sitten hän tarttui sormenpäillään kiven pinnasta.

Alle puoli minuuttia myöhemmin Hukkataipaleen sormet koskettivat kiven yläreunaa. Hän punnersi itsensä kiven päälle.

Seuraavana päivänä maailman kiipeilymedioissa levisi uutinen. Suomalainen Nalle Hukkataival oli kiivennyt reitin, jonka vaikeusasteeksi hän arvioi 9A. Se oli valtava yllätys. Juoksumaailmaan siirrettynä teko tarkoittaisi sitä, että Usain Bolt olisi juossut sata metriä alle 9,5 sekunnin.

Hukkataival oli siirtänyt kiipeilyn uudelle aikakaudelle.

Kaksi viikkoa myöhemmin Nalle Hukkataival istuutuu Helsingin Kumpulassa auton takapenkille ja alkaa taiteilla turvavyötä kiinni. Temppu vie juuri sen verran aikaa, että ehdimme kerrata mitä Hukkataipaleen laji, boulder-kiipeily, itseasiassa on.

Kiipeily jakautuu useisiin eri alalajeihin. Alppikiipeilyssä valloitetaan suuria vuoria hakkujen ja jäärautojen avulla. Kalliokiipeilyssä kiivetään kymmenien tai satojen metrien korkuisia kallioseinämiä paljain käsin, mutta köysi putoamiselta turvaamassa. Ja sitten on boulder-kiipeily, jossa noustaan matalampia, yleensä alle viisimetrisiä kallionseiniä vapaasti, siis ilman köysiä, hakkuja tai muitakaan apuvälineitä.

Alla oleva videografiikka selittää tarkemmin kiipeilyn alalajien eroja.

Tätä on kiipeily

Videografiikka selittää vuorikiipeilyn, kalliokiipeilyn ja boulderoinnin erot.

Kaikkia kiipeilylajeja yhdistää pyrkimys kiivetä ylös mahdollisimman vaikeasta kohdasta, mutta keinot tähän ovat hyvin erilaisia. Mitä matalammiksi reitit käyvät, sitä enemmän kiipeily perustuu kestävyyden sijaan voimaan ja tekniikkaan. Siksi maailman vaikeimman boulder-reitin kiivennyt Hukkataival ei ole pelkästään maailman vahvin Nalle – häntä voidaan perustellusti tituleerata myös maailman vahvimmaksi kiipeilijäksi.

”Boulderoinnissa kaikki kiipeilyn vaikeus on kiteytetty lyhyelle matkalle”, Hukkataival sanoo.

Ollaan matkalla itään, Hukkataipaleen maailmankuululle reitille.

Maisema Porvoonväylän ympärillä on luminen. Suomen kiipeilykausi on tältä syksyltä ohi ja Nalle Hukkataival lentää pian Yhdysvaltoihin.

Hukkataival, 30, on kiivennyt jo lähes kaksikymmentä vuotta, kymmenen niistä ammatikseen. Kirjoitettuaan ylioppilaaksi hän pakkasi kiipeilyvarusteet ja sängyn pakettiautoon, ajoi Saksan läpi Sveitsiin ja kiipesi ensimmäisen 8C-vaikeusasteiseksi arvioidun reittinsä.

Sen jälkeen hän on ollut kiertolainen, jolla ei ole pysyvää kotia tai osoitetta. On vain jatkuvasti vaihtuvia kiipeilykohteita: Rocklands Etelä-Afrikassa, Grampians Australiassa, Magic Wood Sveitsissä, Yosemite Yhdysvalloissa ja niin edelleen.

Viime vuosina Hukkataival on palannut Suomeen lähinnä keväisin ja syksyisin, silloin kun sää on ollut sopiva Loviisan Lappnorissa sijaitsevan reitin kiipeämiseen. Huippukiipeilijät kulkevat viileiden ja kuivien ilmojen perässä. Sormien ja kallion väliin muodostuva kitka on parhaimmillaan silloin, kun lämpötila on vain viitisen astetta plussan puolella.

Matkakulut ja palkan Hukkataipaleelle maksavat sponsorit, joiden varusteilla hän kiipeää.

”Tätä mä olen aina halunnut tehdä”, hän sanoo.

Suomessa kiipeily on vielä suhteellisen pieni laji, mutta maailmalla kiipeilijät ovat suuria tähtiä. Yhdysvaltalaisen ammattikiipeilijä Chris Sharman tarina on kiinnostanut Rolling Stonen ja Esquiren kaltaisia yleisaikakauslehtiä ja satojen metrien korkuisia reittejä ilman köyttä kiipeilevä Alex Honnold on esiintynyt National Geographicin kannessa.

Hukkataival on jo pitkään ollut maailman parhaita boulder-kiipeilijöitä, joten hänkin on saanut maailmalla maistaa oman osansa kuuluisuudesta. Viime viikkoina kansainvälisen kiipeilymedian kiinnostus on kuitenkin saanut täysin uudet mittakaavat.

”Ihan järjetön hullunmylly. Välillä on tehnyt mieli heittää puhelin roskikseen”, Hukkataival sanoo.

Median kiinnostus kiipeilijöihin selittyy osin myös ulkourheilullisilla teemoilla. Kiipeilyssä nähdään kapinaa, koska kiipeilymaailman folkloreen liittyvät vahvasti tarinat kapitalistisen yhteiskunnan oravanpyörän ulkopuolelle jättäytyneistä maankiertäjistä, jotka etsivät vapautta luonnosta ja äärikokemuksista.

Ammattilaistasolla kyse on kuitenkin todellisuudessa tinkimätöntä harjoittelua vaativasta huippu-urheilusta. Nalle Hukkataival on kiivetessään kuin otteiden väliin jännitetty vieteri: koko vartalo tuottaa voimaa voimaa varpaankärkiin ja sormenpäihin.

Tänä vuonna kiipeily sai osakseen myös virallisempaa arvostusta, kun se hyväksyttiin uudeksi lajiksi Tokiossa vuonna 2020 järjestettäviin olympialaisiin.

Hukkataivalta ei näissä kilpailuissa luultavasti kuitenkaan nähdä.

”Ei, jos kilpailuformaattiin ei tehdä merkittäviä muutoksia”, hän sanoo.

Olympialaisissa jaetaan mitalit kolmen lajin, boulderoinnin, köysikiipeilyn ja nopeuskiipeilyn, yhteistulosten perusteella. Monet ammattikiipeilijät ovat kummastelleet yhdistelmää, koska erityisesti nopeuskiipeilyä harrastetaan hyvin harvoissa maissa.

Hukkataivalkaan ei ole koskaan edes kokeillut nopeuskiipeilyä.

Aletaan saapua perille. Moottoritie vaihtuu lumen peittämäksi, mutkittelevaksi hiekkatieksi ja pellot metsäksi.

”Tuossa se on”, Hukkataival sanoo.

Nousemme autosta ja kapuamme mammutin kokoisen siirtolohkareen alle. Se on tullut tänne kauan ennen meitä, raahautunut tähän paikkaan jonkun jääkauden aikana vuosituhansia sitten.

Kiven pinnassa on pieniä, sormenpään kokoisia muuta kalliota röpelöisempiä kohtia. Niitä pitkin Hukkataival kaksi viikkoa sitten kiipesi lohkareen päälle ja teki kiipeilyhistoriaa.

Nyt olo on sekava, Hukkataival kertoo. Onnellinen, mutta myös haikea. Kolmen vuoden aikana tästä kivestä ehti tulla hänen elämänsä ainoa rutiini.

Lohkareen nokasta riippuu jääpuikkoja. Hukkataival katsoo niitä. Kasvoille leviää hymy.

”Eihän tässä mitään järkeä ole”, hän sanoo.

Kiipeilijä Nalle Hukkataival maailman vaikeimmalla reitillä

Suomalainen kiipeilijä Nalle Hukkataival harjoittelee syksyllä 2015 Loviisassa sijaitsevan boulder-reitin kiipeämistä. Kiivettyään reitin vuonna 2016, Hukkataival arvioi sen vaikeusasteeksi 9A. Se tarkoittaa, että reitti on tällä hetkellä luultavasti maailman vaikein boulder-reitti. Videomateriaali on joulukuussa ilmestyvän The Lappnor project -kiipeilydokumentin raakamateriaalia.

