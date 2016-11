Asiantuntija Tarasti: Eremenkolta vaaditaan uskottava selitys tuomion lyhentämiseksi

Jalkapalloilija Roman Eremenko on erittäin hyväkäytöksinen herrasmies, mutta nyt hän on pahassa pulassa kokaiinikärynsä takia.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa asetti Eremenkon perjantaina kahden vuoden kilpailukieltoon, joka alkoi takautuvasti lokakuun alussa. Eremenko, hänen asianajajansa ja hänen seuransa Moskovan TsSKA aikovat valittaa pelikiellosta.

Ministeri ja urheiluoikeuden asiantuntija Lauri Tarasti pitää Eremenkon mahdollisuutta lyhentää kilpailukieltoa mutkikkaana.

Eremenko on käyttänyt kokaiinia, se tiedetään. Onko käyttö ollut vain kertaluonteista? Onko se ollut viihdekäyttöä vai onko kyseessä ollut suorituksen parantaminen?

Sinänsä sillä ei ole juuri eroa rangaistuksen pituuteen, onko kyseessä viihdekäyttö vai perinteisempi suorituskykyyn liittyvä doping. Molemmissa tapauksissa dopingmittari hehkuu punaisella.

”Miten hän pystyy näyttämään, että oma osuus on vähäinen?” Tarasti sanoi HS:lle ja viittasi maailman antidopingtoimiston Wadan uusiin sääntöihin.

”Kuka on antanut hänelle kokaiinia ja miksi hän on ottanut sitä?” Tarasti heitti ilmaan kysymyksiä, joihin Eremenkon täytyy pystyä vastaamaan.

Tarasti jatkaa kysymyslinjalla. ”Mikä on tässä tapauksessa oma osuus? Se voi olla vaikea näyttää.”

Yksi kysymys kuuluu, mistä kokaiini on tullut. Onko Eremenko itse hankkinut sitä? Jos ei ole, täytyy ilmaantua toinen henkilö, joka kertoo hankkineensa huumeen.

”Pitää pystyä näyttämään, mistä aine on tullut ja missä olosuhteissa sen käyttö on tapahtunut”, Tarasti sanoi.

Eremenko, 29, on tärkeä pelaaja Suomen maajoukkueelle, mutta vielä suurempi tähti Moskovan TsSKA:ssa. Seuralla on halunsa saada Eremenko takaisin pelikentille, mutta helppoa se ei ole.

Dopingmaailma tuntee joukon huvittavia selityksiä, eikä niiden läpimeno ole kovinkaan helppoa.

Seurasin viikon verran Eremenkoa läheltä, kun hän tunkeutui jalkapallon A-maajoukkueeseen maaliskuussa 2007. Roy Hodgson oli silloin päävalmentajana, ja britti otti 20-vuotiaan Eremenkon mukaan hyiseen Wieniin leirille.

Asenne, taistelutahto ja lajille antautuminen olivat huipussaan, kun Eremenko raivasi tiensä Wienistä Bakuun jatkuneelle EM-karsintamatkalle.

Silloin kävi selväksi, että hyvin käyttäytyvä Eremenko ottaa ison roolin maajoukkueessa, kunhan aika on valmis.

Kauden aikana Eremenko on tähän asti ollut huippu-urheilija, mutta lomallaan hän on osannut nauttia elämästään. Hänellä on asunto Herttoniemenrannassa Helsingissä, jossa on joskus vietetty reipashenkisiä juhlia.

Ilonpidon päätteeksi Eremenko on pyydellyt kukkakimpun kanssa naapureiltaan anteeksi.

Nyt hän joutuu kaivamaan esille muutakin kuin ruusupuskan, kun pitäisi saada Uefan kurinpitoelimet uskomaan tulevat selitykset.

”Näihin tapauksiin suhtaudutaan ankarasti. Näytön pitää olla selvä”, Tarasti sanoi ja viittasi mahdolliseen vapauttavaan selitykseen.