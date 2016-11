Esapekka Lappi ajoi ylivoimaisesti WRC2-luokan maailmanmestariksi – Volkswagen jätti jäähyväiset MM-ralleille

Coffs Harbour

Esapekka Lappi oli murskaavan ylivoimainen WRC2 -luokassa ja vei maailmanmestaruuden hankalan alkukauden jälkeen.

Kauden päättäneeseen Australian ralliin Lapille löytyi vain neljä haastajaa, joista kukaan ei ollut lähelläkään suomalaisen tasoa. Alkukauden hankaluuksien jälkeen Lappi nousi sarjatilanteessa kohisten. Ykköstilat Suomessa, Saksassa, Walesissa ja Australiassa olivat lopulta tarpeeksi uran ensimmäiseen maailmanmestaruuteen.

”Olo on nyt helpottunut ja onnellinen. Kaikki tiimissä ansaitsevat tämän tittelin, jota varten olemme työskennelleet kolme vuotta”.

Lappi vei Skoda Fabia R5:llään WRC2 -luokan voiton lopulta 4.35,8 minuutin erolla seuraavaksi nopeimpaan. Kisan edetessä mies hakikin rohkeasti vertailukohtaa lähimmistä WRC-autoilla ajaneista.

”Tiesimme, ettei vastus täällä ole huipputasoa, mutta minun piti vain motivoitua toisella tavoin. Ajoin pääasiassa Lorenzo Bertelliä ja hänen WRC-autoaan vastaan. Hän oli hyvä mittatikku meille”, Lappi myhäili.

Volkswagenin viimeinen MM-ralli

Volkswagen jätti rallin MM-sarjan pitkän menestysputken jälkeen. Neljä vuotta ja yhtä monta kuljettajien ja autonvalmistajien maailmanmestaruutta myöhemmin oli aika purkaa huoltoalue vielä kerran.

Mekaanikot yrittivät leikkimielisyydellään siirtää vääjäämätöntä. Tunteiden purskahtamista pintaan viivytettiin viimeiseen asti. Iso mies ei tunnetusti itke, mutta kaikista näki, että tämä kirpaisee.

Volkswagen Motorsportin sähköosaston mekaanikkona työskentelevä Lars Lohnstein pysyi tyynenä hetki ennen kuin tiimin autot saapuvat viimeistä kertaa huoltoon.

”Tämä on ollut sellaista tunteiden vuoristorataa, ylös alas. Vielä en tiedä, miten tämä kaikki tästä jatkuu. Ehkä olemmekin kiireisempiä autojen vuokraustoiminnan kanssa, kuin nyt oletamme. Minä kuitenkin olen jatkossakin tiimin palkkalistoilla”, Lohnstein sanoi.

Monet tiimin työntekijöistä ennättivät jo tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia, ja hankkia itselleen talon rallitiimin kotipaikkakunnalta, Hannoverista. Ralliohjelman alasajon jälkeen he joutuvat harkitsemaan kuitenkin kaiken uudelleen; jäädäkö tiimiin, joka jatkossa panostaa vain asiakasohjelmiin, vai etsiäkö uusi työpaikka ja myydä talo, johon on jo ehtinyt kiintyä?

Ulospäin juuri mikään ei kerro muutoksesta. Tiimin mekaanikot haluavat tehdä työnsä loppuun asti hyvin. Käytetyt osat pestään painepesurilla, kuten aina ennen pitkää merimatkaa takaisin Eurooppaan. Isot varaosakontit saapuvat aikanaan takaisin tiimin päämajaan, mutta niillä ei liiemmin enää ole väliä.

Kun viimeinenkin yhdeksänminuuttinen huollossa on kulunut ja rallin voittoon ajanut Andreas Mikkelsen on kaartamassa ulos alueelta, murtuvat sitkeimmätkin sissit. Kello 14.54 Mikkelsen katoaa näkyvistä. Eräs aikakausi on päättynyt.

Tämä ilta on Mikkelsenin mekaanikkojen. Surullisen säväyksen juhlahumuun tuo fakta, että tiimi ei enää huomenna ole entisensä. Moni työntekijöistä jää yhä tiimiin, mutta tulevaisuus on vielä hämärän peitossa.

”Työ tehty. Mitä muuta osaan sanoa”, tyytyi Jari-Matti Latvalan kisainsinööri Fabrice van Ertvelde toteamaan.

Australiaan päättyi neljä vuotta rallin MM-sarjan valtamerkkinä jyllänneen Volkswagenin tarina. Ajamistaan 52 osakilpailusta merkki voitti 43. Suoritus hakee vertaistaan sarjassa, jota on ajettu vuodesta 1973 lähtien.