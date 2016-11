Seagulls pussitti sata pistettä rikki: ”Ylivoimaisesti paras pelimme tällä kaudella”

Seagulls 104

BC Nokia 75

Helsinki Seagulls voitti sunnuntain ainoassa Korisliiga-ottelussa BC Nokian näytöstyyliin 104–75 Töölön Kisahallissa.

Voitto oli Seagullsin kauden suurinumeroisin. Puhtaalla pelillä jatkava Gulls venytti voittoputkensa jo yhdeksään otteluun. Samalla joukkue siirtyi jälleen Korisliigan kärkeen ohi Joensuun Katajan.

BC Nokia on edellinen ryhmä, joka on onnistunut voittamaan Seagullsin. Siitä on jo aikaa: Tappio tuli viime kauden pronssipelissä 3. toukokuuta. Sunnuntaina helsinkiläisten häviö ei ollut lähelläkään.

Gulls sai otteluun huippualun. Se vei avauspuoliskon nimiinsä 52–38 eikä katsellut taakseen.

Erityisesti heittotarkkuus oli erinomainen. Joukkue upotti 68 prosenttia kahden pisteen heitoistaan ja 57 prosenttia kolmosistaan.

”Ylivoimaisesti paras pelimme tällä kaudella”, päävalmentaja Mikko Larkas totesi pelin jälkeen. Hän oli erityisen tyytyväinen siihen, että nyt sekä puolustus että hyökkäys onnistuivat samanaikaisesti.

”Puolustuskonseptimme on vahva, mutta hyökkäyksen kanssa on tehty paljon töitä. Kun kaikki asiat toimivat, millä tahansa joukkueella on aika helppoa pelata.”

Larkaksen mukaan joukkueiden tasoero ei oikeasti ole näin iso.

”Nokialla päät painuivat lopussa, ja meillä oli iloinen hurlumhei-meininki.”

Helsinkiläisten leveä ja laadukas materiaali oli nokialaisia parempi molemmissa päissä kenttää ja kaikissa miehityksissä. Kaikki kotijoukkueesta pääsivät pisteille, kuusi pelaajaa teki yli kymmenen. Vasta 16-vuotias laituri Ricky Waxlax pääsi heittämään vapariviivalta liigauransa ensimmäiset korit.

”Olen erittäin ylpeä hänestä [Waxlaxista]. Hän tekee päivittäin hemmetisti töitä”, Larkas kehui.

Liigan syöttökolmonen, Seagullsin pelintekijä Antto Nikkarinen oli kentän kuningas. Hän keräsi 15 pistettä, 2 levypalloa ja 9 syöttöä.

”Ollaan voitettu kaikki pelit, mutta ei ole pelattu hyvin vielä kertaakaan. Tänään taisi olla se päivä, kun oltiin omastakin mielestä hyviä”, Nikkarinen kommentoi.

”Vain kymmenen menetystä ja hyvät heittoprosentit. Ei mitään valittamista.”

Etukentällä Gullsin sentterikaksikko Devonte Upson – Gerald Lee junior sai vastaansa kovan haastajan.

Nokian 208-senttinen keskushyökkääjä, Euroliigaakin pelannut Papa Dia oli pussittanut ennen sunnuntaita 19,2 pistettä ja repinyt 7,4 levyä ottelua kohden.

Upsonin ja Leen puolustus kuitenkin tylsytti Dian. Hän keräsi luvut 15/4. Pistekärki Lee tehtaili 16 pistettä ja neljä levyä.

Gullsin viiden pelin kotiotteluputki päättyi. Keskiviikkona se matkaa Tampereelle pyrinnön vieraaksi.