Olympiamolskilla pettynyt Petra Olli herkistyy Suomi-iskelmästä: ”Tulee helposti tippa linssiin”

Kuka? Petra Olli 22-vuotias painija, syntynyt 5. kesäkuuta 1994 Lappajärvellä. Valmentajat isä Pertti Olli ja virolainen Ahto Raska. 2016 EM-kultaa 60 kilon sarjassa, 2015 MM-hopeaa 58 kilon sarjassa. Ylioppilas 2014. Harrastanut myös yleisurheilua ja heittänyt tyttöjen 400 gramman keihästä yli 50 metriä.

Kuortane

Vuosi sitten Petra Olli sovitteli pukua itsenäisyyspäivän Linnan juhliin. Tänä vuonna Olli välttyi pukurumbalta, kun kutsua ei tullut.

Suomen paras naispainija olisi seissyt mielellään kättelyjonossa, jos siihen olisi ollut aihetta. Kovista odotuksista huolimatta Olli ei pärjännytkään Rion olympialaisissa elokuussa. Pettymys oli ankara.

”Oli se kova pala ja otti koville. Minulla oli isot odotukset itselleni. Kai se pettymys näkyi kauaksi”, Olli sanoo harjoittelupaikassaan Kuortaneen urheiluopistolla.

Rion jälkeen Olli vetäytyi omaan rauhaansa pois julkisuudesta. Harmitus oli lievä ilmaisu kuvaamaan tunteita. Hän ei ole edes katsonut ratkaisevaa otteluaan, jonka hän hävisi Kirgisian Aisuluu Tynybekovalle.

”Pakko se ottelu on katsoa jossain vaiheessa. Tuloo eteen”, Lappajärvellä syntynyt ja pitkään asunut painija sanoo. ”Hän oli opetellut tyylini.”

Olli myöntää, että lähti ensimmäisiin olympialaisiinsa isoin odotuksin. Olympiavoitto olisi ollut looginen jatko MM-hopealla ja Euroopan mestaruudelle.

Tappionsa jälkeen Olli näytti avoimesti tunteensa ja tuli itkien molskilta. Tuskaa ei helpottanut, että oma valmentaja Ahto Raska ei jäänyt tukemaan häntä median eteen.

Raska paiskasi lippalakkinsa maahan ja meni pukuhuoneeseen.

”Jäihän se tilanne harmittamaan. Ymmärrän Ahtoa. Hän elää tunteella ja on äkkipikainen, kuten minäkin.”

Kuinka hyvin olette käyneet asian läpi keskenänne?

”Ei siitä ole erityisemmin keskusteltu. Pitäisi varmaan jossain vaiheessa”, Olli sanoo. ”Ihmiset ovat myötäeläneet, kun ovat nähneet, miten koville se otti. Aina on sitten niitä, jotka arvostelevatkin”, Olli kertoo saamastaan palautteesta.

”Monet sanoivat, että olet vielä nuori ja se on vaan urheilua. Ei se mene niin. Itsestä tuntui, että olin elämäni kunnossa. Oli mieli menestyä”, Olli toistaa.

Jottei menisi ihan voivotteluksi, niin on hyvä muistaa, että Olli voitti kesällä sentään painin Euroopan mestaruuden. Monessa lajissa se on ison kiitoksen paikka.

Tunneskaaloissa Olli sanoo tulleensa isäänsä. ”Meille tulee helposti tippa linssiin. Minun ei tarvitse kuin kuunnella Suomi-iskelmää, Juha Tapiota, Suvi Teräsniskaa tai Lauri Tähkää, kun alkaa itkettää. En saa olla DJ:nä tyttöjen illassa.”

Vaikka Olli herkistyy iskelmistä, molskilla hän ei anna tuumaakaan periksi. ”Painijana olen räväkkä ja siviilissäkin aika vaativa.”

Syksyllä Olli muutti synnyinkunnastaan Seinäjoelle. Hän halusi olla lähellä kavereitaan, ja meno Seinäjoella on muutenkin vilkkaampaa kuin Lappajärvellä. Matkaa harjoituksiin Kuortaneelle on 40 kilometriä suuntaansa. ”Sopiva etäisyys.”

Rioa varten Ollin piti harjoitella ympäri maailmaa, jotta hän sai tasoisiaan harjoitusvastustajia. Hän kävi Mongoliassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä ja ympäri Eurooppaan.

Varsinkin kahden viikon leiri Mongoliassa oli ikimuistoinen ja eksoottinen. ”Siellä vaan treenattiin, syötiin ja levättiin. Sinne ei lähdetty viihtymään. Sen jälkeen osaa arvostaa kunnon oloja. Ainoa henkireikä oli netti, jos se sattui toimimaan. Mutta Mongoliassa on hyviä naispainijoita.”

Jos ja kun netti ei toiminut, Olli luki kirjoja. Mukana oli elämäkertoja, kuten Koneen ruhtinaan Pekka Herlinin ja painija Pertti Ukkolan elämäkerrat.

Olli on aloittanut harjoittelun ensi kauteen. Edessä on jälleen leirejä ulkomailla. Joulukuussa on aikeissa reissu Japaniin.

Seuraavat arvopainit ovat EM-kilpailut maaliskuussa Serbiassa. Sinne on vielä aikaa, mutta kroppa ja paino on pidettävä hallinnassa. Syksyllä edessä ovat MM-kilpailut. ”Niin, ja minähän pääsen vielä alle 23-vuotiaidenkin EM-kisoihin”, 22-vuotias Olli sanoo.

Riossa Olli paini 58 kilon sarjassa, joka on olympialuokka. Seuraava luokka on 63 kiloa, mutta EM- ja MM-kisoissa voi painia 60 kilon sarjassa.

”Olisi hyvä tietää jo nyt, missä painoluokissa painitaan seuraavissa kesäolympialaisissa”, Olli toivoo Tokion olympialaisista vuonna 2020.

Olli on paininut seitsemänvuotiaasta alkaen. Myös hänen enonsa on paininut, mutta vanhempien juuret ovat pesäpallossa. Lisäksi Olli on hiihtänyt ja heittänyt keihästä. Monipuolisuudesta on ollut hyötyä myös painissa. ”Varsi ei olisi riittänyt keihäänheittäjäksi. Korjus tosin kyselee vieläkin, että olenko heitellyt.”

Tapio Korjus on Kuortaneen urheiluopiston rehtori ja 1988 keihäänheiton olympiavoittaja.

Lahdessa pidetään hiihdon MM-kisat tänä talvena. Jos ura olisi edennyt toisin, hiihtäisitkö siellä mitaleista?

”En olisi ollut Lahden kunnossa. Voisin hiihtää 150 metriä”, Olli nauraa.