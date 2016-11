Valmentaja Ahto Raskan mielestä Rion tapahtumat on jo unohdettu: ”Olisi ollut vain selityksiä”

Kuortane

Valmentaja Ahto Raska ei halua muistella menneitä. Rion olympialaisten tapahtumat ovat loppuun käsitelty.

Raska sai paljon kritiikkiä, kun hän jätti Ollin olympiamolskille, heitti lippalakkinsa ja lähti vihapäissään pukuhuoneeseen.

”Ottelu oli hävitty jo ennen kuin se oli päättynyt. Olympialaiset olivat ohi. Olin todella pettynyt. En uskonut, että niin kävi”, Raska sanoo.

Miksi jätit Ollin vastaamaan medialle yksin tappiostaan?

”Ihmiset kuvittelivat, etten kunnioittanut. Se on ihan päinvastoin. Jäi väärä kuva. Olisi ollut vain selityksiä ja hienojen sanojen etsimistä. Olisin voinut taputtaa olkapäälle, mutta ei se olisi auttanut. Tappio oli sokki, ja halusin poistua paikalta”, Raska sanoo.

Olli sanoo HS:n haastattelussa, että ette ole käyneet Rion tapahtumia kunnolla läpi.

”Emme ole keskustelleet siitä ollenkaan. Sitä ei enää jauheta treenimatolla. Ei sillä ole mitään merkitystä. Urheilu on raakaa. Tunteet ovat välillä korkealla. Se pitää ymmärtää”, sanoo Raska, joka on valmentanut Ollia kahdeksan vuotta. ”Olen seisonut Petran kulmalla yksinäni koko sen ajan. Tunnemme toisemme tosi tarkkaan.”

Raska on syntynyt Virossa, mutta on saanut painikoulutuksensa Yhdysvalloissa. Virossa hän on valmistunut liikunnanopettajaksi. Suomessa hän on asunut kymmenen vuotta, muttei ole vielä hakenut maan kansallisuutta. ”Olen pohtinut, että haen”, Raska sanoo.

Suomeen hän muutti ensin töihin veljensä rakennusalan yritykseen. Paini veti kuitenkin puoleensa. Raska aloitti helsinkiläisten painijoiden valmentajana. Seuravalmennus poiki sopimuksen Painiliiton kanssa.

Raska on osaavan valmentajan maineessa. Hän taitaa monet painiliikkeet paremmin kuin painijat itse.

Kuinka paljon virolainen ja suomalainen valmennuskulttuuri poikkeavat toisistaan, kun käsitellään urheilijan tunteita?

”Taas tämä kysymys. En osaa sanoa kenenkään puolesta tai vastaan. Jokainen on oma itsensä. Tappio pureskellaan ja katsotaan eteenpäin. Tiesin, että tästä tulee paha paikka.”