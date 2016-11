Yllätys paljastui Lontoossa: Kontinen ja Peers olleet pitkään ilman valmentajaa

Lontoo

Kun Henri Kontinen ja John Peers aloittivat yhteistyönsä liki vuosi sitten, heidän valmentajanaan toimi Chris Eaton.

Britti kehitti ansiokkaasti parin peliä, mutta syksyn US Openista lähtien hän on ollut sivussa.

Kontinen kertoi kansainvälisen lehdistötilaisuutensa jälkeen asiasta enemmän.

”Oli tiedossa, että Chris lopettaa meidän kanssa, jos hän saa hyvän työpaikan muualta”, Kontinen kertoi.

Eaton on pestattu yhdysvaltalaiseen yliopistoon tennisvalmentajaksi.

Syyskuusta asti Kontinen ja Peers ovat pelanneet ilman valmentajaa. Kahdessa viime kisassa, Pariisissa ja nyt Lontoossa, mukana on ollut Suomen Davis Cup -maajoukkueen kapteeni Kim Tiilikainen.

”Kimi on ollut jeesaamassa meitä, ja se on ollut todella hienoa”, Kontinen sanoi.

Tiilikainen on ollut kapteenin eikä valmentajan roolissa.

”Hoidan kavereille täällä asioita ja luon henkeä. Tämä on ollut sellaista Davis Cup -kapteenin työtä”, Tiilikainen kertoi.

Ensi vuodelle Kontisella ja Peersillä ei ole vielä valmentajaa. Nelinpelivalmentajia ei ole samalla lailla saatavissa kuin kaksinpelivalmentajia.

Tiilikaisen lyhyt pesti osui upeaan aikaan, kun Kontinen ja Peers voittivat kymmenen ottelua peräkkäin maailman valioita vastaan.

”He ovat hyvin erilaisia persoonia. On tärkeää, että heidän uusi valmentajansa ymmärtää sen”, Tiilikainen kertoi.

Kontista Tiilikainen kuvaa artistiksi.

”Henri käsittelee paineet todella hyvin, hän saattaa naureskella kentällä jossain finaalissa. Hänellä on sellainen luontainen rentous, että tuntuu kuin hän ei tietäisi missä on”, Tiilikainen kertoi.

Kontinen ei paljoa tarvitse pallonlyömistä, jotta peli kulkisi.

”Esimerkiksi hän saattaa syöttää aamulla ennen ottelua kymmenen kertaa, ja se on sitten siinä. Se on lyönti, joka ei katoa häneltä ikinä”, Tiilikainen kertoi.

Peers on toista maata.

”Johnin on pakko tehdä enemmän työtä. Hän on toisaalta hyvin tasainen pelin kaikilla osa-alueilla. Henri taas on sellainen, joka voi lyödä aivan uskomattomia lyöntejä”, Tiilikainen kuvaili.

Peers kaipaa Kontista enemmän valmentajalta hengenluontia.

”Johnille pitää puhua paljon, luoda uskoa. Yleensä on parempi antaa Henrin vain olla”, Tiilikainen sanoi.

Tiilikainen valmensi itse puolalaista Jerzy Janowiczia runsaat seitsemän vuotta. Se yhteistyö päättyi syksyllä. Sen jälkeen Puolassa asuva Tiilikainen on jonkin verran auttanut Michal Przysieznyä (ATP-448), mutta kyseessä ei ole ollut varsinainen valmennussuhde.

Janowicz oli parhaimmillaan kolme vuotta sitten maailmanlistalla sijalla 14, mutta puolalaisen tenniksen suuri lupaus on pudonnut sijalle 279.

”Valmennussuhde ei enää toiminut, ei siinä sen kummempaa. Olimme pitkään yhdessä. Loukkaantumisetkin haittasivat Jerzyn kehitystä. Jos hän löytää uuden valmentajan kanssa innon treenata kovaa, Jerzy nousee taas korkealle.”