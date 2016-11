Viikko alkoi rajusti Liigassa: Jo kahdet valmentajapotkut – Kari Heikkilä Lukon päävalmentajaksi

Jääkiekkoliigan valmentajaruletti käynnistyi todenteolla maanantaiaamuna. Ensin Kouvolan KooKoo ilmoitti antaneensa potkut päävalmentaja Petri Mattilalle ja heti perään Rauman Lukko vapautti tehtävistään päävalmentaja Juha Vuoren.

Kookoon uusi päävalmentaja on 40-vuotias Tuomas Tuokkola. Lukon uusi päävalmentaja on 58-vuotias Kari Heikkilä.

Molmempiin valmentajavaihdoksiin syynä on heikko alkukauden menestys: menestykseen tottunut Lukko on Liigassa viimeisenä ja KooKoo pykälää ylempänä. Lukko on kerännyt 22 ottelusta 17 pistettä ja KooKoo 21:stä ottelusta 20.

Tuokkola tuli Tampereen Ilveksen valmentajaksi kauden 2012–2013 aikana ja sai potkut viime kaudella.

”Tuokkola valikoitui ehdokkaiden joukosta selvästi kärkeen. Hän on valmentajaprofiililtaan ja peli-ideologialtaan meille erinomainen vaihtoehto, KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen kommentoi Kookoon tiedotteessa.

Muu valmennusryhmä, valmentajat Mikko Haapakoski ja Jari Kauppila sekä maalivahtivalmentaja Kari Lehtonen, jatkaa Tuokkolan apuna.

Heikkilä valmensi viime syys- ja talvikaudella KHL-joukkue Riian Dynamoa ja tammikuusta eteenpäin hän luotsasi Tampereen Ilvestä, kun Tuokkola oli saanut lähtöpassit.

Liigassa Heikkilä on valmentanut myös HPK:ta, Espoon Bluesia ja Oulun Kärppiä, jossa hän saavutti vuonna 2003 SM-hopeaa ja voitti vuotta myöhemmin Suomen mestaruuden.

KHL:ssä Heikkilä on valmentanut Riian Dynamon lisäksi Lokomotiv Jaroslavlia, Metallurg Magnitogorskia, Dinamo Minskiä ja Neftehimikiä.

Heikkilä oli lisäksi vuosien 2011–2012 aikana myös Valko-Venäjän maajoukkueen päävalmentajana.

Valmentajat Timo Saarikoski ja Jesse Welling, maalivahtivalmentaja Mikael Vuorio ja fysiikkavalmentaja Risto Rosendahl jatkavat Heikkilän apuna.

