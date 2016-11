Entinen huippujuoksija ja Euroopan mestari aloittaa nuorten olympiavalmentajana

Suomen Urheiluliitto (SUL) nimesi maanantaina kuusi valmentajaa uudistuvaan valmennusorganisaatioonsa.

Jukka Keskisalo, Petteri Piironen, Olavi Parjanen, Kalle Lehmusvuori, Jani Lehtinen ja Jarno Koivunen työskentelevät Nuorten olympiavalmentajan (NOV) nimikkeellä.

Keskisalon, 35, työmaana ovat kestävyysjuoksut. Piirosen ja Parjasen työsarkana on keihäänheitto, Lehmusvuorella moukarinheitto, Lehtisellä kilpakävely ja Koivusella seiväshyppy.

NOV-valmentajat ovat SUL:n, Olympiakomitean ja useissa tapauksissa kolmannen osapuolen, kuten Urheiluakatemian tai kärkiseuran yhteisiä hankkeita.

SUL:n organisaatiossa NOV-valmentajat toimivat pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Jyväskylän kaupunkivalmennuskeskusten johdolla. Näiden keskusten johtajat ovat valmennuspäälliköt Antti Leskinen, Tommi Evilä ja Hannu Hämäläinen.

”Koko valmennusjärjestelmäuudistuksen tavoite on menestyksen parantaminen. NOV-valmentajia valittiin ja valitaan lajeihin, joissa on kirkkain menestysnäkymä seuraavan neljän vuoden aikana”, SUL:n valmennuspäällikkö Jorma Kemppainen sanoo.

Loput NOV-valmentajista nimetään vielä joulukuun aikana.

Keskisalo, 35, on estejuoksun SE-mies ja ex-Euroopan mestari ja nykyisin valmentaja. Hänen johdolla uraansa rakentavat muun muassa Oona Kettunen, Arttu Simanainen ja Jiri Karjalainen.

Keskisalon työpaikka on Joensuun Urheiluakatemia. Hän on suorittanut valmentajan ammattitutkinnot ja urheilumanagerin tutkinnon.

Lehtinen, 42, on 50 kilometrin kävelyn ex-MM- ja olympiaedustaja. Aktiiviuransa jälkeen hän on toiminut valmentajana.

Hän valmentaa muiden muassa huippulupaus Enni Nurmea. Lehtisen työpaikka on Espoon Tapiot. Koulutukseltaan hän on kauppatieteen maisteri.

Piironen, 39, on ex-keihäänheittäjä ja Kuortaneen Urheilulukion keihäänheiton valmentaja.

Hän on valmentanut ja opastanut useita kansainvälisesti menestyneitä heittäjiä, kuten maailmanmestaruuden viime vuonna voittanutta Julius Yegoa.

Piirosen työpaikka on Kuortaneen valmennuskeskuksessa. Koulutukseltaan hän on tradenomi. Hän on suorittanut myös valmentajan erikoisammattitutkinnon.

Parjanen, 37, on Heidi Nokelaisen ja Joni Karvisen valmentaja. Nokelainen oli viime kaudella Suomen paras naiskeihäänheittäjä. Karvinen liittyi 80 metrin ylittäjien kerhoon.

Parjasen työpaikka on Joensuun Urheiluakatemia. Hän suorittaa valmentajan ammattitutkintoa ja on tehnyt sijaisuuksia aineopettajana.

Lehmusvuori, 41, on toiminut moukarinheiton nuorten maajoukkuevalmentajana ja alueleirikouluttajana. Hän on valmentanut muiden muassa Suvi Koskista, joka heitti viime kesänä junioreiden MM-kisoissa pronssille.

Lehmusvuori työskentelee Tampereella. Hän on koulutukseltaan tradenomi.

Koivunen, 41, on naisseiväshypyn kotimaisten kärkinimien Wilma Murron ja Minna Nikkasen valmentaja. Hän työskentelee myös valmentajana Turun Seudun Urheiluakatemiassa.

Koulutukseltaan hän on liikunnanohjaaja ja fysioterapeutti. Hänen on työpaikkansa Turun Seudun Urheiluakatemia.