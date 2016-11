Inter pysyy Shefki Kuqin komennossa –”Nyt saan olla mukana rakentamassa joukkuetta heti alusta alkaen”

Turkulaista FC Interiä elokuun alusta asti valmentanut Shefki Kuqi jatkaa Veikkauliigaseuran päävalmentajana myös ensi vuonna. Osapuolet allekirjoittivat kautta 2017 koskevan sopimuksen maanantaina. Siihen sisältyy myös optio kaudesta 2018.

Viime viikolla huhuttiin, että Kuqin sijaan Inter antaisikin vetovastuun hollantilaiselle Jan de Jongelle.

Aiemmin FC Honkaa ja PK-35 Vantaata valmentanut Shefki Kuqi on tyytyväinen uuden sopimuksen syntymiseen.

”Sopimusasioissa aina tietyt asiat vievät aikaa, mutta olen erittäin tyytyväinen, että kaikki on nyt selvää. Pääsen jatkamaan joukkueessa, missä on suuret tavoitteet ja halua menestyä. Nyt saan olla mukana rakentamassa joukkuetta heti alusta alkaen. Suuri ja mielenkiintoinen työ on edessä”, Shefki Kuqi sanoin Interin tiedotteessa.

Myös Veikkausliigan maalipörssissä 16 maalillaan toiseksi sijoittunut Njazi Kuqi jatkaa Interissä. Veljensä tavoin PK-35 Vantaasta elokuussa Interiin siirtyneen Njazi Kuqin sopimus kattaa kaudet 2017 ja 2018.

”Hienoa päästä mukaan heti alkukaudesta lähtien. Uskon, että ensi kaudesta tulee paljon parempi kuin kulunut kausi ja taistelemme kärkipään sijoista”, Njazi Kuqi toivoo.

Interin teknisenä johtajana puolestaan aloittaa ensi vuoden alusta Vesa Mäki.