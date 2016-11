Veikkausliigan seurat haluavat vähentää ulkomaisten pelaajien määrää – ”Ei se voi olla muuta kuin sanaton sopimus”

Veikkausliigakaudella 2016 meni sadan ulkomaisen pelaajan raja rikki liigassa. Joukkueiden kokoonpanoissa oli Helsingin Sanomien selvityksen mukaan yhteensä 102 ulkomaista pelaajaa. Luku ei sisällä pelaajia, joilla on kaksoiskansalaisuus.

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

Tulevaisuudessa vastaavanlaista ulkomaisten määrää ei välttämättä nähdä liigakentillä, jos liigaseurat pääsevät yhteisymmärrykseen siitä, miten ulkomaisten pelaajien määrä miesten jalkapallon pääsarjassa voisi hillitä.

Veikkausliigan liigahallituksessa, jonka muodostavat seurojen edustajat, on ehdotettu herrasmiessopimusta, jolla sovittaisiin ulkomaisten pelaajien enimmäismäärästä.

Suomen Palloliiton pelaajakehityspäällikkö Hannu Tihisen mukaan seuroja pitäisi tukea antamaan vastuuta nuorille, kotimaisille pelaajille. Liiga tarjoaisi itselleen keppiä, liitto ehkä porkkanaa, jotta molemmat etenisivät samaan suuntaan.

Seinäjoen Jalkapallokerhon puheenjohtajan Raimo Sarajärven mukaan liigaseurojen keskuudessa on ulkomaisten pelaajien rajoittamisesta laaja konsensus.

”Yleisesti kaikki seurat haluaisivat enemmän kotimaisia pelaajia. Selkeä enemmistö kentällä pitäisi olla kotimaisia”, Sarajärvi sanoo.

Suomen Palloliiton pitää huomioida kilpailusäännöissään Euroopan unionin kansalaisia koskeva lainsäädäntö, joka takaa työvoiman vapaan liikkuvuuden.

Palloliiton säännöissä määritellään, että joukkueen ottelupöytäkirjaan merkityistä pelaajista vähintään puolet on oltava Suomessa kasvatettuja pelaajia, joista vähintään neljän on pelattava ottelussa. Sääntöjen mukaan joukkueessa voi olla ottelussa enintään kolme ulkomaalaista pelaajaa kokoonpanossa, mutta sääntöpykälän määräykset eivät koske Euroopan jalkapalloliiton Uefan jäsenmaiden kansalaisia eivätkä kansalaisia niistä maista, joilla on EU:n kanssa sopimus, jolla kielletään työvoiman syrjintä.

Sarajärven mukaan liigaseurat voisivat itse rajoittaa ulkomaisten pelaajien määrää keskinäisellä herrasmiessopimuksella.

”Ei se voi olla muuta kuin sanaton sopimus. Sellaista ei vielä ole päätetty. Kaikilla seuroilla tuntuu olevan sama ääni kellossa. Luulen, että tämä voisi toteutua jossain muodossa jo ensi kaudella”, Sarajärvi sanoo.

Hänen mukaansa kaikki liigaseurat hakevatkin nyt ensisijaisesti kotimaisia pelaajia.

Sarajärven mukaan ulkomaisten pelaajien määrää pitäisi rajoittaa myös alemmilla sarjatasoilla Ykkösessä ja Kakkosessa, koska muuten niistä sarjoista ei kasva liigatasolle pelaajia.

Rovaniemellä on katseet käännetty tiukasti kotimaisiin pelaajiin. Rovaniemen Palloseura teki sopimukset HJK:n reservijoukkue Klubi-04:ssä korkoa kasvaneiden Lassi Järvenpään ja Timo Stavitskin kanssa.

RoPS:n puheenjohtajan Risto Nivan käsityksen mukaan kaikki seurat ovat samaa mieltä siitä, että ulkomaisten pelaajien määrä voisi pienentää.

”Osalla on tietenkin toiveita siirtymäkaudesta. Mielestäni enimmillään viisi ulkomaista pelaajaa joukkuetta kohden olisi hyvä määrä”, Niva sanoo.

RoPS:ssa oli viime kaudella 11 ulkomaista pelaajaa. Nivan mukaan siinä ei ollut järkeä, että heillä oli avauksessa neljä ulkomaista pelaajaa, ja loput vaihdossa.

Antaisivatko suomalaisseurat eurocupeissa liikaa tasoitusta muille rajoittamalla ulkomaisten pelaajien määrää?

”Eivät suomalaiset seurat ole pärjänneet, vaikka on ollut ulkomaisia pelaajia. Pitkällä aikajänteellä se palvelee kotimaista jalkapalloa, jos nuoret pelaajat saavat peliaikaa”, Niva sanoo.

Palloliiton pelaajakehityspäällikkö Hannu Tihisen mukaan kotimaista pelaajatuotantoa edistäville seuroille voisi tarjota rahallista porkkanaa.

”Fakta on, että mitä enemmän peliminuutteja 16–23-vuotiaat saavat pääsarjassamme, sitä suurempi mahdollisuus heillä on pelata kansainvälisillä kentillä, ja siten myös A-maajoukkue voi paremmin”, Tihinen sanoo.

Helsingin Jalkapalloklubin toimitusjohtajan Aki Riihilahden mielestä Suomessa pitäisi yleisesti panostaa juniorityöhön ja luoda sääntöjä, jotka kannustavat juniorityöhön.

”Haluaisin, että seuroilla pitäisi olla tietty määrä pelaajia omista junioreista tai piiristä. Ei pitäisi vain säännöillä rajoittaa, vaan myös kannustaa. Pitäisikö olla tietyt kompensaatiot maan sisällä tapahtuvista siirroista, jotta palkittaisiin pelaajien kasvattamisesta”, Riihilahti kysyy.

Riihilahden mukaan suomalaisessa jalkapallossa pitäisi hyväksyä, että Suomi on kasvattajamaa.

”Ennen kaikkea pitäisi tukea pelaajien kasvattamisen kannattavuutta. HJK:n toiveena olisi kokonaisuus, jossa palkitaan ja suojellaan pelaajien kasvattamista, ja samalla voidaan mielellään rajata ulkomaisten pelaajien määrää.”