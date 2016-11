Keith Armstrong palaa haalarihommiin – FC Haka nimitti mestarivalmentajan päävalmentajakseen

Viisi jalkapallon Suomen mestaruutta valmentajana voittanut Keith Armstrong, 59, palaa valmennustehtäviin. Ykkösessä pelaava FC Haka on nimittänyt Armstrongin uudeksi päävalmentajakseen 1+1-vuotisella sopimuksella.

FC Hakan mukaan Armstrongin tärkeimmät tavoitteet ovat paluu Veikkausliigaan ja laadukkaan pelaajakehityksen jatkaminen

”Keith on tuttu mies Valkeakoskella, ja hän jatkaa toimitusjohtajaksi tulleen Olli Huttusen jälkeen kovien paluumuuttajien sarjaa. Hän oli selkeästi paras ja sopivin vaihtoehto FC Hakan valmentajaksi. Olen iloinen, että pääsimme sopimukseen. Hakan brändi ja toimintaympäristö ovat houkuttelevia, ja seuraa kohtaan on monella erityinen paikka sydämessä. Tämä on jälleen hieno osoitus siitä”, FC Hakan puheenjohtaja Marko Laaksonen kertoi seuran tiedotteessa.

Armstrong valmensi Hakassa vuosina 1997–2011 ja voitti tuolloin valkeakoskelaisten kanssa kolme Suomen mestaruutta. Hän on voittanut valmentajana kaksi mestaruutta myös HJK:ssa.

”Erittäin hyvällä mielellä palaan Valkeakoskelle. Olosuhteet ovat hyvät ja ympäristö sekä monet ihmiset ovat minulle entuudestaan tuttuja. Huttusen kanssa on jälleen hienoa tehdä yhteistyötä, vaikka roolimme ovatkin nyt hieman erilaiset”, Armstrong sanoi tiedotteen mukaan.

Armstrongin edellinen valmennuspesti oli Ilveksessä, joka purki hänen valmentajasopimuksensa lokakuussa 2015 seuran ja valmentajan erimielisyyksien takia. Armstrong haastoi Ilveksen oikeuteen, mutta Pirkanmaan käräjäoikeus kumosi kanteen Ilves Edustus Oy:tä vastaan. Hänet velvoitettiin korvaamaan Ilves Edustus Oy:lle oikeudenkäyntikuluina 16 000 euroa.