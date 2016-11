Maailmanmestaruus toi tullessaan huippupestin – Esapekka Lappi rallin MM-sarjaan palaavan Toyotan tehdaskuljettajaksi

Kuka? Esapekka Lappi Syntynyt 17. tammikuuta 1991 Pieksämäellä. Ralliautoilija. SM-sarjan Suomen mestari 2012, voitti kaikki seitsemän osakilpailua. Ensimmäinen kansainvälinen rallikilpailun voitto Puolassa 2012. Kilpaillut Skodan tallissa tehdaskuljettajana MM-sarjan oheisluokkana ajettavassa WRC2-luokassa vuodesta 2013 lähtien. Voitti Suomen MM-rallin WRC2-luokassa 2016. Tämän vuoden WRC2-luokan maailmanmestari. Kartanlukija Janne Ferm.

Pieksämäkeläinen ralliajaja Esapekka Lappi on viettänyt mukavia juhlaviikkoja.

Viime sunnuntaina hän varmisti maailmanmestaruuden ralliautoilun kakkosluokassa, WRC2-sarjassa Australiassa.

Työpaikka on rallin huipulla on turvattu myös ensi kaudeksi, kun Lappi on tehnyt sopimuksen rallin MM-sarjaan palaavan Toyotan kanssa.

HS:n tietojen mukaan Lappi ja tallipäällikkö Tommi Mäkinen sopivat asiasta kaksi viikkoa sitten.

Sopimisteknisistä syistä Lappi ei saa itse vahvistaa sopimusta vielä julkisesti. ”Virallisesti minulla ei ole vielä sopimusta minnekään. On vain hyviä huhuja”, Lappi sanoi hymyissä suin.

Hän palasi tiistaina Suomeen kartturinsa Janne Fermin kanssa kauden viimeisestä MM-osakilpailusta Australiasta.

Autourheilun keskusjärjestö AKK Sports järjesti kaksikolle saman tien pikaiset paluujuhlat toimitiloissaan Vantaalla.

Lappi ja Fermi tekivät Australiassa vakuuttavaa jälkeä. Rallissa ajettiin 23 pikataivalta, josta Lappi voitti 22. Se oli vakuuttava työnäyte varmasti myös Mäkiselle.

”Se yksikin olisi voitettu, kun kaveri oikaisi reitillä”, kartturi Ferm kertoi.

Rallin MM-sarja on nyt kuskien osalta pitkästä aikaa kiinnostavassa vaiheessa.

Päästökohun runtelema Volkswagen vetäytyy MM-sarjasta, ja saksalaistallin kolmen kuljettajan työsuhteet päättyivät maanantaina.

Näin ranskalainen Sébastien Ogier, norjalainen Andreas Mikkelsen ja Jari-Matti Latvala voivat siirtyä vapaasti muihin talleihin.

Lapin lisäksi Toytoan toinen kuljettaja on Juha Hänninen.

Toyota julkistaa uuden autonsa ja kuljettajansa 13. joulukuuta Finlandia-talossa.

Tallipäällikkö Mäkinen on parhaillaan käymässä tehtaan pääpaikalla Japanissa, jossa päätetään kolmannesta kuljettajan paikasta.

Avainasemassa on Ogier, joka on voittanut neljä viimeisintä maailmanmestaruutta.

Jos Ogier haluaa rahaa, hän menee Toyotalle. Jos hän haluaa voittaa myös ensi vuonna, hän menee Fordille. ”Ratkaisut ovat Ogierin käsissä. Hän valitsee ensin, sitten vasta muut”, Lappi arveli.

Mäkisen mukaan Toyota aloittaa ensi vuoden MM-sarjan kahdella autolla. Kolmas auto tulee mukaan keväällä Ranskan MM-rallissa.