Aino-Kaisa Saarinen sai hämmentävän soiton Norjan hiihtoliitosta liittyen Sundbyn käryyn

Suomen maajoukkuehiihtäjä Aino-Kaisa Saarinen hieman ihmettelee uudelleen noussutta kohua Norjan hiihtoliiton soittokierroksesta, joka liittyy Martin Johnsrud Sundbyn taannoiseen astmalääkekohuun.

Norjan Tv2 kertoi, että Norjan hiihtoliitosta soiteltiin ympäriinsä niille hiihtäjille, jotka olivat kommentoineet asiaa.

”Kyllä sieltä soitettiin silloin heinäkuussa”, Saarinen sanoi HS:lle. ” Vidar Löfhus soitti ja selitti, että Sundby on käyttänyt astmalääkettä 9-vuotiaasta asti.”

”Sanoin hänelle, että tiedän sen, mutta nyt ovat rajat ylittyneet. Hän on käyttänyt liikaa ja ylittänyt rajat”, Saarinen muisteli vanhaa soittoa.

Sundby käytti Ventolinea, jossa vaikuttava aine on salbutamoli. Sitä käytetään astmalääkkeenä, mutta määrät olivat liian suuria ja ylittivät Wadan listaukset.

”Yritin sanoa Löfhusille, että vaikka voisin kuinka ymmärtää, en voi auttaa asiassa. Nyt on hänen tehtävänsä hoitaa asiat kuntoon. Kyllä hän hiljaiseksi meni”, Saarinen muisteli. Löfhus on maastohiihdon päällikkö Norjan liitossa.

Saarinen muisteli, että silloin, kun hänelle soitettiin, ei ollut vielä tiedossa astmalääkkeiden antaminen terveillekin urheilijoille.

”Musti [ Sami Jauhojärvi ] kävi ihan kahvillakin Löfhusin kanssa. He juttelivat ystävälliseen henkeen, mutta olivat eri mieltä asioista”, Saarinen muisteli tapahtumien silloista kulkua.

Nyt Saarinen harjoittelee Rovaniemellä ja siirtyy torstaina Rukalle, kun siellä kisataan maailmancupia viikonloppuna.

Miten valmistautuminen kauteen sujuu?

”Se on edennyt kuin juna. Olen yllättynyt kauden ekoista kisoista, että on mennyt näinkin hyvin. Meidän neiti on vasta kuusi kuukautta, mutta isoilla harppauksilla olen edennyt”, Saarinen sanoi ja viittasi alkukesällä syntyneeseen perheen esikoiseen.

Rukalla hiihdetään sprintit lauantaina ja naisten perinteinen kymppi sunnuntaina.