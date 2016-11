Jokereille turha jäähy ratkaisuhetkillä: ”Ei tunnu menevän kaikilla jakeluun”

Jokerien taistelu pudotuspeliviivan tuntumassa jatkuu tiukkana ja hankalana jääkiekkoliiga KHL:ssä. MM-kaupunki Minskissä tuli kirvelevä ja hyvin epäselvä tappio paikalliselle Dinamolle.

Dinamo voitti rankkarikisan jälkeen 3–2, mutta Sakari Salmisen tasoittavaa maalia katsottiin videolta loputtoman pitkään.

Salminen yritti harhauttaa maalivahti Ben Scrivensin, joka tökkäsi mailallaan kiekon Salmisen luistimeen. Siitä kiekko kimposi maaliin ilman erityisempää jalkapalloliikettä.

Tuomarit hylkäsivät maalin heti, mutta palasivat asiaan, kun Jokerien kapteeni Peter Regin kävi kertomassa toiveensa.

”En tiedä”, päävalmentaja Jukka Jalonen vastasi kysymykseen Jokerien audiolla, saiko hän tietää syyn maalin hylkäämiseen. ”Oletan, että siitä tuli rebound ja se meni sen jälkeen Salmisesta maaliin. En osaa sanoa tarkemmin.”

Tappio voitomaalikisassa oli kirvelevä, mutta pahinta oli, että Jokerit menetti 2–1-johtonsa. Joukkue oli kolmessa pisteessä kiinni Reginin ja Chay Genowayn maaleilla.

Genowayn maali oli upea. Hän lähti omalta alueelta, luisteli sulavasti läpi kentän, pari harhautusta ja lopulta terävä laukaus yläkulmaan. Varmasti yksi kierroksen komeimmista osumista.

Ensin Matt Ellison toi Minskin ylivoimalla tasoihin kolmannessa erässä ajassa 52.59 ja lopulta Aleksandr Materuhin ratkaisi rankkarikisassa. Puolustaja Arturs Kulda otti estämisjäähyn, jonka ainaka ropisi.

”Niistä on paljon puhuttu, mutta ei tunnu kaikilla menevän jakeluun. Tuollainen ylivoima, kun Minskillä on, todennäköisyys on suuri, että omissa kolisee”, Jalonen sanoi.

Jokerit pääsi pelaamaan pitkän pätkän viidellä kolmea vastaan ja vielä senkin jälkeen ylivoimaa. Tulosta ei tullut.

”Itse me tämä sössittiin. Ylivoimalla oli paikat”, Jalonen sanoi.

Jokerit on niukasti play offs -viivan yläpuolella, mutta tiukkaa siinä tekee. Jokerit, Vitjaz ja Moskovan Dinamo ovat kaikki 49 pisteessä ja moskovalaiset viivan alapuolella.

Jokerien ohjelma jatkuu tiukkana. Joukkue kohtaa torstaina kotikaukalossaan Pietarin SKA:n ja sen jälkeen Riian Dynamon vieraissa.