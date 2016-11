Oskar Kirmes himoitsee täydellistä liikettä – ”Unelma Tokion mitalista ajaa minua eteenpäin, kun on vaikeita päiviä”

Kuka? Oskar Kirmes Syntynyt 19.12. 1995 Reykjavíkissa Islannissa. 170 senttiä, 63 kiloa. Telinevoimistelija. Seura Espoon Telinetaiturit, asuu Nöykkiössä. Suomen maajoukkueessa 2013 lähtien, Ruotsin maajoukkueessa 2007–2013. Valmentaja isä Mati Kirmes. Parhaat saavutukset miesten kuusiottelun EM-kisoissa 17. sija ja MM-kisoissa 61. sija. Ljubljanan maailmancupin kisan permannon 2. sija. Rion olympialaisissa 2016 kokonaispisteillään 84,123 karsinnassa 35:s.

Ari Pusa HS

Kuortane

Jos tässä eivät jalat joudu koville, eivät sitten missään: Hyppy, ponnistus, hyppy, ponnistus, ja samaa rataa tunnista toiseen.

Siinä tiivistettynä telinevoimistelija Oskar Kirmeksen tyypillinen harjoituspäivä.

Sama kierto jatkuu päivästä ja vuodesta toiseen. Vain teline vaihtuu, mutta joka kerta tavoite on sama: On päästävä kohti täydellistä voimisteluliikettä.

Täydellisen liikkeen metsästys ei ehkä koskaan toteudu, mutta juuri se motivoi ensi kuussa 21 vuotta täyttävää voimistelijaa.

Välillä täydellisen liikkeen tavoittelu vaatii veronsa. Kirmeksen kohdalla se osui Rion olympialaisten jälkimaininkeihin.

Pitkään vihoitellut nilkka piti leikata. Nilkassa irtosi pieni luupala viime vuoden MM-kisoissa, ja nivelside oli löysällä.

Leikkauksen jälkeen nilkka oli kipsissä kaksi viikkoa. Sen jälkeen Kirmes harjoitteli kaksi viikkoa jalkatuen kanssa.

”Hyvin pystyin treenaamaan käsiä ja keskivartaloa. Ennen leikkausta oli pakko pitää tukea ja syödä Buranaa”, Kirmes kertoo Kuortaneen urheiluopiston jumppasalissa, jossa hän on neljän päivän harjoitusleirillä.

Riossa Kirmes oli ensimmäinen suomalainen telinevoimistelija 44 vuoteen.

Häneltä ei odotettu liikoja, mutta lopulta hän jäi niukasti kuusiottelun finaalista.

Kirmes oli karsinnassa 50 voimistelijan joukossa sijalla 35. Loppuotteluun pääsi 24 parasta.

”Riosta jäi paljon nälkää. Oli tosi siistiä, ja ottelu meni läpi. Näytti, että pää kestää. Finaalipaikka oli tavoitteena.”

Kirmes menetti ratkaisevia pisteitä suosikkitelineillään permannolla ja rekillä. Permannossa tuli 0,2 pisteen menetys, kun hän joutui ottamaan ylimääräisen askeleen alastulossa.

Rekillä hän otti tietoisen riskin, ja siinä meni ratkaiseva piste. Kirmes yritti vaikeaa Kovacs-volttia, mutta joutui helpottamaan liikettä.

”Tuli iso moka. Kovacsin irrotus meni vähän liian lähelle tankoa. Kannatti silti kokeilla, vaikkei se mennyt kohdalleen. Se oli kokeilua tulevaisuuteen”, Kirmes sanoo.

Niin se tulevaisuus. Kirmes ei aio jäädä voimistelun seinäruusuksi, vaan tähtää mitaliin Tokion olympialaisissa vuonna 2020.

”Unelma Tokion mitalista ajaa minua eteenpäin, kun on vaikeita päiviä. Sen voimin jaksan harjoitella. Into on päällä, ja Tokiossa tärähtää. Nyt on helppoa niin sanoa, mutta seuraavat neljä vuotta vedän täysillä.”

Kilpailu telinevoimistelun huipulla käy vuosi vuodelta entistä kovemmaksi. Perusliikkeillä ei enää pärjää. Pitää keksiä uusia temppuja ja liikkeitä. Periaatteessa vain mielikuvitus on rajana.

Ollaanko jo lähellä akrobatiaa?

”Melkein joo. Täytyy tehdä jotain hullua, että voi pärjätä. Pitää olla jotain ekstraa”, Kirmes sanoo salin penkillä.

Vieressä hyppii joukko pikkupoikia trampoliinilta patjoilta. Samalla tavalla Kirmeskin aloitti voimistelun neljätoista vuotta sitten.

Koska vanhoilla liikkeillä ei pärjää, Kirmes on lisännyt ohjelmaansa kaksi kolme liikettä jokaiselle kuudelle telineelle.

Onnistumisprosentti voi olla pieni. Jos yksikin temppu kolmesta jää pysyväksi ja vakioituu uudeksi liikkeeksi, tulos on hyvä.

Kilpailuissa Kirmes esittää uutta vasta ensi keväänä EM-kisoissa ja maailmancupissa. ”Ei voi mitään, jos ei onnistu heti alussa.”

Jatkossa pääsy olympialaisiin vähän helpottuu, kun kausien 2018–2020 maailmancupin osakilpailun voittaja lunastaa suoraan olympiapaikan.

Kirmeksen valmentaja ja isä Mati sanoo, että uusien liikkeiden opettelu voi kestää vuoden. Siksi ensi vuosi voi olla välivuosi. ”Se on pitkä prosessi. Oikeasti Oskarilla on vielä kaikki edessä. Voimistelussa voi olla huipulla 30-vuotiaaksi asti”, Mati Kirmes sanoo.

Maailman paras miestelinevoimistelija Kōhei Uchimura on 27-vuotias. Kirmeksen japanilainen esikuva on voittanut kaksi olympiakultaa ja kymmenen maailmanmestaruutta.

”Hän on aika ylivoimainen. Hänellä on täydellinen voimistelutyyli. En ole hirveästi puhunut hänen kanssaan, mutta kysellyt, miten menee. Nimmaria en ole hakenut. Ei pidä niin paljon kunnioittaa vastustajaa”, Kirmes nauraa.

Voimistelussa on Suomessa pitkät ja kunniakkaat perinteet. Telinevoimistelu on yleisurheilun ja painin jälkeen kolmanneksi menestynein laji kesäolympialaisissa 25 mitalillaan.

Kirmes on saanut huomata, ettei vanhoilla lajimeriiteillä pärjää tänä päivänä. Sponsorit ovat vähissä. Kirmeksellä on tasan yksi vaatesponsori.

Toinen Rion olympiavoimistelija Ekaterina Volkova lopetti rytmisen kilpavoimistelun syksyllä.

Yhtenä syynä oli, ettei hänellä ollut yhtään sponsoria.

Miksei voimistelu kiinnosta, vaikka se on iso laji maailmalla?

”Paha sanoa. Toivottavasti se kiinnostaa jatkossa paremmin, vaikkei voi enää vaatia samaa mitalisadetta kuin ennen”, Kirmes sanoo ja alkaa pakata pientä varustekassiaan. Päivän työt on taas tehty.

Rio Gandara / HS