Red Bullin tallipäällikkö lyö painetta Nico Rosbergille F1-finaaliin – ”Lewis Hamiltonilla on enää vain voitettavaa”

Abu Dhabi. Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner muistutti Abu Dhabin lehdistötilaisuudessa keskiviikkoiltana, että MM-sarjaa johtavan Nico Rosbergin painetaakka on itse asiassa paljon isompi kuin haastajana kruunua kurottavalla Lewis Hamiltonilla.

Rosberg johtaa 12 pisteen erolla Hamiltoniin, joten käytännössä ajaminen kolmen parhaan joukkoon riittää mestaruuden varmistamiseen.

”Rosbergillä on kuitenkin kaikki hävittävänä, kun Hamiltonilla on enää vain voitettavaa. Täytyy muistaa, että kausi on päättymässä, mikä merkitsee moottorien ja vaihdelaatikkojen olevan elinkaaressa lopussa. Siksipä Nico varmaankin katselee peilejään tiukemmin kuin kukaan toinen. Hänellä on kaikki pelissä.”

”Hamiltonilla on tavallaan helpompaa, kun hän voi vain lyödä painetta MM-taiston kiristämiseksi.”

Horner myötäeli itse vastaavan tilanteen läheltä, kun Sebastian Vettel nousi Abu Dhabin finaalissa mestaruuteen Mark Webberin ja Fernando Alonson takaa.

”Silloin Sebastianilla ei ollut mitään hävittävää”, Horner muistutti.

Red Bull avasi Abu Dhabin viikonlopun jo keskiviikon lehdistötilaisuuksilla. Voittotilinsä toukokuussa avannut Max Verstappen vakuutti, että vaikka kansa on täpinöissään hänen Brasilian sadekisan huippusuorituksestaan, hän itse pitää Barcelonaa kauden parhaana kisanaan.

”Voitto on aina voitto. Siksi Espanja on paras. Ohittamisen kannalta Brasilia puolestaan oli yksi parhaista”, Verstappen tuumaili.

Formula 1 -gp viikonloppuna Abu Dhabissa. Harjoitukset perjantaina kello 11 ja 15 sekä lauantaina kello 12. Aika-ajo lauantaina kello 15. Kilpailu sunnuntaina kello 15. MTV Max ja Katsomo näyttävät kaikki ajot suorina lähetyksinä.