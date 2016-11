Entinen Liverpoolin tähtipelaaja Steven Gerrard kieltäytyi managerin pestistä – ”olisi tullut liian nopeasti”

Entinen Englannin ja Liverpoolin kapteeni Steven Gerrard ei ota vastaan Milton Keynes Donsin managerin paikkaa. Englannin kolmannella sarjatasolla pelaava MK Dons olisi halunnut Karl Robinsonin korvaajaksi Gerrardin.

36-vuotias keskikenttäpelaaja on jättämässä nykyisen seuransa Los Angeles Galaxyn, johon hän siirtyi vuonna 2015 Liverpoolista.

”Otan nyt aikaa itselleni ja mietin, mitä teen seuraavaksi”, Gerrard sanoi BT Sport -urheilukanavalle.

”Keskustelin MK Donsin väen kanssa. Kyseessä on mielenkiintoinen työ jollekin muulle, mutta minulle se tulee hiukan liian aikaisin.”

Brittimedian mukaan Gerrard on menossa valmennustehtäviin Celticiin, Newcastleen tai mahdollisesti Liverpooliin. Gerrard on parhaillaan suorittamassa Uefan a-valmennuslisenssiä, joka on Uefan toiseksi korkein valmennuslisenssi.

Liverpoolissa Gerrard pelasi 17 kautta ja voitti kahdeksan pokaalia.