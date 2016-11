Suomen koripallonaisten EM-karsintaurakka päättyi tappioon Ruotsille

Suomen naisten koripallomaajoukkue eli Naarassudet hävisi Ruotsille luvuin 94–45 Luleåssa pelatussa viimeisessä EM-karsintaottelussa. Suomi kärsi tappion kaksi kertaa sekä Ruotsille että Espanjalle vuosi sitten alkaneissa EM-karsinnoissa. Neljällä tappiolla Suomi jäi oman lohkonsa viimeiseksi ja joutui luopumaan EM-kisahaaveistaan.

”Emme tunnistaneet tilanteita. Ruotsilla on muutama todella kova puolustuspelaaja ja lähdimme hyökkäämään heidän kauttaan, vaikka olisi pitänyt hyökätä muualta”, Suomen päävalmentaja Pekka Salminen kertoi Koripalloliiton tiedotteessa.

Ruotsi-ottelussa suomalaisista eniten pisteitä tekivät Lotta-Maj Lahtinen ja Evita Iiskola. Kumpikin heitti 11 pistettä. Myös Ella Väätänen ansaitsi peliesityksellään valmentajan kehut.

”Positiivista on se, että nuoriso-osasto nousi jälleen. Kapteeni Iiskola pelasi monipuolisen pelin, Väätänen oli kova ja läpi ottelun meidän paras pelaaja oli Lahtinen”, Salminen kehui pelaajiaan.

Ruotsi on edelläkävijä naiskoripallossa Suomeen verrattuna.

”Ruotsi on tällä hetkellä siinä tilanteessa mihin me pyrimme. Heillä on huippuammattilaisia kovissa seuroissa ympäri maailmaa, ja me olemme vielä matkalla siihen”, Suomen päävalmentaja Pekka Salminen aloitti.

”Meillä on pieni suvantovaihe loukkaantumisten myötä, mutta tulevaisuus näyttää hyvältä. Meillä on hirvittävä määrä pelaajia Amerikassa ja sieltä tulee pelaajia, kun sen aika on”, Salminen jatkoi.

Kirjoittaja on Pohjois-Haagan Yhteiskoulun 9-luokkalainen, joka on tutustumassa työelämään Helsingin Sanomien urheilutoimituksessa.