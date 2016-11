Entinen maailmanmestari ajaa viimeisen Fi-kisansa sunnuntaina – ”Minun elämäni alkaa vasta nyt”

Jenson Buttonin pitkä ura formula 1:ssä päättyy sunnuntaina Abu Dhabissa.

Britillä olisi ollut mahdollisuus ajaa McLarenilla ensi vuonna ja ehkä myös kaudella 2018, johon hänellä oli optio.

”Näin on parasta. Ensi viikonloppu on ajajana viimeinen näissä ympyröissä”, Button sanoi BBC:n haastattelussa.

Button voitti maailmanmestaruuden vuonna 2009, ja hän on 36-vuotiaana MM-sarjan kokeneimpia ajajia Kimi Räikkösen kanssa.

Hän ajoi ensimmäisen F1-kilpailunsa 20-vuotiaana vuonna 2000.

Abu Dhabi on Buttonin 305:s MM-osakilpailu. Vain Rubens Barrichello (322) ja Michael Schumacher (306) ovat ajaneet enemmän kuin hän.

Button on voittanut viisitoista GP-kisaa Williamsilla, Benettonilla, Renaultilla, BAR:lla, Hondalla, Brawnilla ja McLarenilla.

Ensi kaudella Buttonin tilalla McLarenilla ajaa belgialainen Stoffel Vandoorne.

Kaksinkertaisella maailmanmestarilla Fernando Alonsolla on sopimus ensi kauden loppuun.

Vaikka Button vetäytyy kilpailuista, hän jatkaa McLarenin varakuljettajana, jos Vandoorne tai Alonso eivät jostain syystä pysty ajamaan.

Buttonilla on tallissa myös edustustehtäviä ja testaamista. ”Meillä on ollut pitkä yhteinen taival McLarenin kanssa. Sitä ei voi lopettaa kerralla”, sanoi Button, joka on ajanut McLarenilla kahdeksan vuotta.

Button sanoo jättävänsä kilpaa ajamisen hyvällä mielellä. ”Minulle jää paljon mukavia muistoja, ja maailmanmestarina on aina hyvä lähteä. Minun elämäni alkaa vasta nyt.”