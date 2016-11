Kimi Räikkönen odottaa jo ensi vuoden kilpailuja –”Huono kausi tekee kipeää koko tiimille”

Italian tv kysyi Kimi Räikköseltä torstain lehdistötilaisuudessa Abu Dhabissa, onko päättymässä oleva F1-kausi ollut Ferrarille superhuono vai pelkästään huono.

”Olet aina yhtä positiivinen”, Räikkönen hymähti.

”Kuten olen sanonut monta kertaa aiemmin, ei tämä ole sitä, mitä olisi haluttu. Huono kausi tekee kipeää koko tiimille. Toivottavasti ensi vuosi on paljon parempi.”

”En sanoisi kuitenkaan, että tämä on huono kausi, kun olemme joka viikonloppu yrittäneet parhaamme. Se ei vaan ole ollut tarpeeksi.”

Räikkönen totesi, että kun ajaa Ferrarilla, vaikka voittaisi mestaruuden, jää kuitenkin aina tyytymättömiä ihmisiä, kun talli ei voittanut jokaista kisaa.

Tv-toimittaja toki veti sen verran takaisin, ettei hänen mukaansa Räikkösen oma kausi ole ollut huono.

”Minun kannaltani katsottuna tämä on ollut parempi kausi kuin viime vuonna, mutta suuressa kuvassa sekään ei tunnu hyvältä. Tulokset eivät ole olleet sitä, mitä olemme tiiminä ajaneet takaa. Haluamme voittaa, ja jos niin ei käy, se ei ole mukavaa. Ei tunnu hyvältä, ja vastoinkäymisiä on ollut liikaa. Se on kuitenkin osa tätä hommaa.”

”Meillä on paljon hyviä ihmisiä, teemme yhdessä paremmin töitä kuin aiemmin, ja yritämme ajaa kauden nyt hyvällä tasolla loppuun asti.”

Räikkösen kanssa samassa lehdistötilaisuudessa Jenson Button ja Felipe Massa jättivät hyvästejään F1-medialle.

Ferrarin suomalaisveteraanilta kysyttiin evästystä kahdelle uransa päättävälle kaverille.

”Lopetin itsekin kerran, joten tiedän, miltä se tuntuu. He päättivät lähteä, ja olen varma, että heillä on paljon hauskoja aikoja edessään. Asiat vaihtuvat F1:ssä, ja kun kummallakin on ollut pitkä ja hyvä ura, olen varma, että nauttivat siitä, ja nauttivat myös siitä, mitä tekevät jatkossa.”

Kysymyksen sunnuntain mestarista Räikkönen kiersi tutulla tavallaan.

”En tiedä, mitä sunnuntaina tapahtuu. Se jää nähtäväksi. Enemmän pisteitä hankkinut vie tittelin, ja ansaitsee sen”, vuoden 2007 mestari muistutti.