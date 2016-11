Ennen sanottiin, mitä pienempi urheilujärjestö, sitä isompi riita. Vanha hokema ei välttämättä pidä enää paikkaansa.

Suomen Golfliitto on lähes 150 000 jäsenellään yksi suurimmista lajiliitoista, mutta se ei estä sitä riitelemästä.

Pinnan alla on kytenyt jo pitkään. Osa kiistoista liittyy henkilöihin, osa liiton strategiaan, johon kaikki eivät ole tyytyväisiä.

Ammattipelaajia edustava Suomen PGA erosi marraskuussa tiedotteella Golfliiton strategiahankkeesta. Eroilmoitus yllätti lajiliiton, ja se vastasi PGA:n ilmoitukseen omalla tiedotteellaan. Käytännössä puhevälit jäätyivät.

Närää herätti myös Golfliiton päätös palkata päävalmentaja, vaikka käytännössä valmentamisesta vastaavat pelaajien henkilökohtaiset valmentajat. Suomen PGA ei saanut osallistua valintaan.

Isoin kiista koskee sitä, millä tavalla suomalaisia pelaajia saadaan kansainväliselle huipulle. Viime kädessä riidassa on kyse rahasta ja siitä, mihin ja kuinka tehokkaasti sitä käytetään.

PGA:n mukaan Golfliitto panostaa vääriin asioihin. Golfliitto puolestaan pitää kiinni liittojohtoisesta valmennuksesta.

Lisäksi liitto on palkkaamassa markkinointi- ja myyntipäällikköä. Osa liiton seuroista on sitä mieltä, että toiminnanjohtajan tehtävänä on hankkia liitolle sponsoreita.

Sisäiset kiistat kiertyvät myös henkilökysymyksiin. Liittovaltuusto valitsee lauantaina seuraajan Timo Laitiselle, joka ei jatka puheenjohtajana.

Laitinen selitti luopumistaan työkiireillään Valtiokonttorin pääjohtajana, mutta taustalla on myös turhautuminen.

Laitinen on halunnut päästä eroon golfia yhä vaivaavasta elitistisestä leimasta. Sitä ovat osaltaan ruokkineet puheet Golfliiton korkeista palkkakustannuksista muihin lajiliittoihin verrattuna.

Liiton uudeksi puheenjohtajaksi on kaksi ehdokasta, Toni Laakso ja Hanna Hartikainen. Laakso on Aura Golf ry:n puheenjohtaja ja liiton varapuheenjohtaja. Hartikainen tulee liiton ulkopuolelta finanssimaailmasta.

Puheenjohtajavaali jakaa kenttää. Liiton niin sanottu vanhoillinen siipi on Laakson takana, ja uudistusmieliset kannattavat Hartikaista.

Hartikaisen kannattajat haluavat muutosta liiton rakenteeseen. Heidän mielestään rivijäseniltä perittävät rahat eivät kotiudu riittävästi takaisin lajiin, vaan menevät organisaation pyörittämiseen.

Sama ongelma koskee tosin monta muutakin liittoa ja yleensäkin suomalaista urheilua.

Lauantain äänestyksestä on tulossa tiukka.

HS:n haltuunsa saaman salaisen selvityksen mukaan liittovaltuuston 43 varsinaisesta jäsenestä 16 on Hartikaisen puolella ja viisi äänestää varmasti Laaksoa. Loput empivät kantaansa.

Valintaa hämmentää erillisen vaalitoimikunnan pitämä luottamuksellinen puhelinkokous. Toimikunta päättyi ehdottamaan puheenjohtajaksi Laaksoa.

Perustelujen mukaan Laaksolla on hyvät suhteet eri puolille, ja hän on vieraillut ”Suomen saloilla” eli tuntee olot koko kentällä.

Hartikaisen kannattajat pitävät vaalitoimikunnan esitystä junttauksena ja epädemokraattisena. ”Jos muutosta ei tule, harkitsevat useat golfseurat eroa liitosta”, eräs Hartikaisen kannattaja varoittaa.