F1:n veteraanit uskovat Nico Rosbergin voittavan mestaruuden ja muistelevat vanhoja aikoja –”Keke tupakoi vielä autossakin ja oli hyvin aggressiivinen kuski”

Helsingin Sanomat kysyi Abu Dhabissa kahdelta pitkän linjan mediaveteraanilta Peter Windsorilta ja James Allenilta, ansaitseeko Nico Rosberg heidän mielestään F1:n tämän kauden mestaruuden.

”Ehdottomasti ansaitsee, sillä Nico on tehnyt rajusti töitä vuosien ajan. Hän on hyvin tarkka, mitä tekee. Nyt hän on ottanut kaiken hyödyn irti Lewisin kaikista heikoista kohdista. Nico on maksimoinut kaiken, mitä Mercedes on pystynyt antamaan hänelle”, Windsor tuumii.

”Mielestäni Nico ansaitsee tämän tittelin enemmän kuin Lewis. Nico on pitänyt henkisen kestävyytensä ja suorituskykynsä ylhäällä eikä ole sortunut jossitteluun. Hän on jatkuvasti takonut hyviä viikonloppuja ja osannut keskittyä mestarillisesti jokaiseen kisaan kerrallaan”, Allen linjailee.

Windsor oli Williamsin johtoportaassa, kun Keke Rosberg voitti mestaruutensa 1982.

Hän kiistää, että isässä ja pojassa olisi mitään yhtäläisyyksiä kuljettajina, vaikka olisivatkin molemmat mestareita.

”Keke rakasti paineita, hän tupakoi vielä autossakin ennen kisaa ja oli hyvin aggressiivinen kuski. Nico on ammattilainen F1-kuljettaja eikä lainkaan sellainen raaka kilpa-ajaja kuin isänsä. Nico tietää sen, eikä se tieto ole suinkaan pahasta hänelle”, Windsor viitoittaa.

Allen laskee Hamiltonin hävinneen mestaruuden neljään huonoon starttiin ja teknisiin murheisiin.

”Siksi en ole lainkaan yllättynyt, että Nico johtaa MM-sarjaa näin selvästi. Hän murhasi Lewisin ajamalla uransa parhaan viikonlopun Singaporessa ja uusimalla sen käsittelyn vielä Japanissa”, Allen summailee.

Abu Dhabin harjoituksissa perjantaina Hamilton oli nopein kummallakin jaksolla. Rosberg piti vakaasti kakkospaikan – joka riittäisi hänelle hyvin koko viikonlopuksi.