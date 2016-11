Yleisöltä astmalääkettä ja huulirasvaa? Norjan hiihtäjille jo pilkkaa Rukalla

Ruka

Norjan suurimmat hiihtotähdet Therese Johaug ja Martin Johnsrud Sundby hymyilivät isosti perjantaina maailmancupin aattona Rukan hiihtostadionin huoltoalueella.

Tosin kumpikaan ei ollut kauniina alkutalven päivänä paikalla fyysisesti vaan jättikuvana Norjan joukkueen huoltorekan kyljessä.

Norjasssa edelleen suosituimmaksi urheilijaksi äänestetty Johaug on väliaikaisessa kilpailukiellossa anabolisesta steroidista johtuvan dopingkäryn takia.

Kesällä sallitun astmalääkkeen liikakäytöstä kilpailukiellossa ollut Sundby saapui Kuusamoon vasta myöhään perjantai-iltana, viime tingassa.

Maailman menestynein suksimerkki, itävaltalainen Fischer on monena edellisenä vuonna marssittanut nimekkäimmät urheilijansa media eteen. Heihin ovat kuuluneet myös Johaug ja Sundby.

Nyt Fischer ei pitänyt mediatilaisuuttaan.

Lahden MM-kisoihin huipentuvan maailmancup-kauden alku on Norjan joukkueelle kesän ja syksyn turbulenssin jälkeen taatusti erilainen.

Siitä on monenlaisia näkemyksiä, miten dopingtapaukset vaikuttavat norjalaisten vauhtiin mc-ladulla.

Suomen päävalmentaja Reijo Jylhä arvelee ihan omasta kokemuksesta, että Rukan yleisö ei kaikilta osin ota norjalaisia erityisen lämpimästi vastaan.

Jylhä epäilee, että yleisön joukosta norjalaisille tarjotaan astmalääkettä ja sitä kuuluisaa haavavoidetta, jota myös huulirasvaksi on kutsuttu.

Tämä tapahtuu toki vain verbaalisesti.

”Suomaiset ovat varmasti jollain tavalla varautuneita Norjan suuntaan. Voisin kuvitella, että Ventolinea ja huulirasvaa tarjotaan, jos kerran meille tarjottiin Hemohesiä 2001 tapahtumien jälkeen Norjassa”, sanoi Jylhä, jonka ensimmäinen kausi päävalmentajana alkoi Lahden vuoden 2001 dopingtapahtumien jälkeen, suomalaisen hiihdon syvimmässä alhossa.

Jylhä perusteli veikkaustaan sillä, että ”kaikki eivät välttämättä ole Rukalla ihan selvin päin”.

Yksi reaktio tuli jo perjantaina. Norjan huoltorekan lähistölle oli ilmestynyt paperilappu, jossa Norjaa verrattiin DDR:ään eli synkästä dopinghistoriastaan tunnettuun entiseen Saksan demokraattiseen tasavaltaan.

”Norjan hiihtojoukkue=dopingjoukkue”, lääkeruiskun kuvalla ja kirjaimilla DDR varustetussa lapussa luki.

Suomen Hiihtoliitto tuomitsi oikopäätä pilailun ja peräsi yleisöltä hyvää urheiluhenkeä.

Norjalaisten suurin virhe on ollut Jylhän mielestä se, että alkuvaiheessa heiltä ei löytynyt riittävää nöyryyttä.

”Kyllä tässä on jossain määrin samaa kuin oli Lahdessa. Media on tuonut koko ajan esiin asioita, joita he [Norjan hiihtoliitto] eivät ole itse kertoneet, vaikka he ovat omasta mielestään alusta lähtien kertoneet kaiken niin kuin asiat ovat.”

Vaikka se ei välttämättä tuloksissa näy, Jylhän mielestä Norjan hiihtäjät lähtevät kauteen mukanaan henkistä painolastia.

”Onhan se raastavaa kokea koko ajan se, että epäillään kaikessa. Se vaikuttaa kaikkeen, kun tulee asioita, jotka näyttävät erilaiselta kuin on tarkoitettu. Siitä tulee levottomuutta.”

Hän muistutti, kuinka äitiyslomalta palaava maailman menestynein naishiihtäjä Marit Bjørgen pohti Johaugin käryn jälkeen uran jatkamisen mielekkyyttä.

Bjørgen viittasi juuri median ja yleisönkin suunnalta tulevaan kasvavaan epäilyyn.

Norjan kokeneimpiin hiihtoa seuraaviin toimittajiin kuuluva Ernst A. Lersveen ei usko, että dopingkohut näkyvät maan hiihtäjien menestyksessä.

Hän uskoo, että Sundby on vahva voittajaehdokas sunnuntain 15 km:llä (p), vaikka pienen sairastelun jälkeen aloittaakin kautensa vasta Rukalla.

”Marit Bjørgen on vähän arvoitus, mutta hänkin näyttää olevan vahvassa kunnossa”, sanoi Lersveen.

Kaksi vuotta sitten Iivo Niskanen jätti Sundbyn toiseksi voittaessaan Rukalla 15 km:n kisan.

Niskanen arvelee, etteivät dopingtapaukset näy millään tavalla norjalaisten alkukauden menestyksessä.

”Kyllä he ovat vuodesta toiseen olleet niin kovia. He ovat näyttäneet oman henkisen kapasiteettinsa sillä, että vaikka on ollut tuollainen vyyhti päällä, he ovat pystyneet takomaan hyvällä tasolla.”

Niskanen heitti, että Sundbyn sairastelu on saattanut olla osittain ”mediapelkoa”.

”En näe mitään syytä, miksei se mies olisi Rukalla ihan totutussa kunnossa. En lähtisi sillä tavalla aliarvioimaan, vaikka siellä on käyty aiheellista keskustelua hiihdon ympärillä”, Niskanen sanoi.