Mikael Granlund loistovireessä – Lindell avasi maalitilin NHL:ssä

Minnesota Wild antoi huolellisen kylvetyksen hallitsevalle mestarille perjantain kierroksella. Maalinteon kanssa koko alkukauden tuskaillut Minnesota takoi kuusi maalia Pittsburgh Penguinsin verkkoon 6–2-voitossa.

Pittsburghilta kiitospäivän päiväpeli oli puolivillainen ohipeli. Energisen ja kurinalaisen kotijoukkueen suuriin onnistujiin kuului Mikael Granlund, joka on lämmennyt kovaan vireeseen viime viikkoina.

Granlund (1+1) laukoi kauden viidennen maalinsa toisen erän lopulla tyylikkäästi. Pitkän pystysyötön saanut Granlund hassutti Ian Colen komeasti kärkikynällä pihalle ja päätti hyökkäyksen laukomalla kiekon takakulmaan painavalla laukauksella. Päätöserässä Granlund alusti taidokkaasti Nino Niederreiterin ohjausmaalin ylivoimalla.

Laitahyökkääjänä kauden alusta saakka pelannut Granlund on tehnyt 12 viime ottelussa 11 pistettä. Suomalaisten pistepörssissä Granlund on kolmantena tehoilla 5+9=14. Nykytahti on ripauksen viime kautta kovempi. Viime syksynä Granlundilla oli 20 ottelun jälkeen kasassa tehot 3+9.

Dallas Starsin tulokaspuolustaja Esa Lindell teki uransa ensimmäisen maalin NHL:ssä. Lindell (1+1) teki Dallasin 2-1-voittomaalin toisessa erässä Vancouver Canucksia vastaan.

Reilut kuusi minuuttia ennen avausmaalia Lindell oli vahvasti mukana Dallasin 1–1-tasoituksessa. Lindell laukoi tavaramerkiksi muodostuneen räväkän viivakudin, jonka Radek Faksa ohjasi maaliin. Osuma kuulutettiin aluksi Lindellin nimiin, mutta muutettiin myöhemmin Faksalle.

Ensimmäistä kertaa NHL:ssä kaksi pistettä samassa ottelussa tehnyt Lindell pelasi 21.13 minuuttia. Lindell, 22, on pelannut tällä kaudella 13 ottelua tehoin 1+2.

Nashville Predatorsin ja Pekka Rinteen huima marraskuu jatkui perjantain kierroksella. Nashville otti kuudennen kotivoiton putkeen, kun se kaatoi Winnipeg Jetsin tyylipuhtaasti 5–1. Winnipeg hävisi kaikki ottelut Nashvilleen päättyneellä viiden ottelun vieraskiertueella.

Rinteelle voitto oli seitsemäs kahdeksaan viime otteluun. Suomalaistähti on ollut marraskuussa NHL:n parhaita maalivahteja.

Rinne, 34, oli masentavan hyvä Winnipegin näkökulmasta. Jetsin ykkösketjuun nostetun Patrik Laineen paras paikka avautui toisen erän puolivälissä, kun hän pääsi nokitusten Rinteen kanssa. Laine haki matalalla rannekudilla takakulmaa, mutta Rinteen patjatorjunta tylsytti tulokkaan yrityksen.

Jetsin päävalmentaja Paul Maurice pani ykkösketjun, Laine- Mark Scheifele - Blake Wheeler, vilttiin Nashvillen neljännen maalin jälkeen. Nashville teki maalin Scheifelen turhan kostojäähyn aikana päätöserän alussa.

Perjantain kierros:

Philadelphia-NY Rangers 2-3 (0-2, 0-1, 2-0)

Minnesota-Pittsburgh 6-2 (3-1, 2-0, 1-1) M: Mikael Granlund 1+1, Mikko Koivu 0+1

Anaheim-Chicago 2-3 (0-1, 1-2, 1-0) A: Sami Vatanen 0+1

San Jose-NY Islanders 3-2 (0-1, 2-0, 1-1)

Washington-Buffalo 3-1 (1-0, 1-0, 1-1)

Nashville-Winnipeg 5-1 (0-1, 3-0, 2-0) N: Pekka Rinne 22/23 torjuntaa

Boston-Calgary 1-2 (0-1, 0-0, 1-1)

Tampa Bay-Columbus 3-5 (0-2, 2-1, 1-2) T: Valtteri Filppula 0+1

New Jersey-Detroit 4-5 ja (1-2, 2-1, 1-1, 0-1)

Dallas-Vancouver 2-1 (0-1, 2-0, 0-0) D: Esa Lindell 1+1, Antti Niemi 30/31 torjuntaa

Arizona-Edmonton 3-2 vl (1-2, 0-0, 1-0, 0-0, 1-0) E: Jesse Puljujärvi 0+1

Sami Hoffrén, Toronto