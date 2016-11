F1-maailmanmestarien kuntovalmentajat kunnioittivat oppi-isäänsä Aki Hintsaa Abu Dhabin radalla

F1-maailmanmestarien kuntovalmentajat kollegoineen kokoontuivat lauantaina ennen aika-ajoa Abu Dhabin Grand Prix -varikolla kunnioittamaan oppi-isänsä Aki Hintsan muistoa.

Viime viikolla edesmenneen suomalaislääkärin veli Anssi Hintsa kokosi joukot yhteen, puhui lyhyesti, ja yhteishenkeä surullisen ajan ylitse luotiin tukemalla toinen toistaan.

Paikalla yhteiskuvaan kerääntyi 13 valmentajaa.

Kaikki tilaisuuteen osallistuneet eivät kuulu Hintsa Performance -firman väkeen, mutta ovat kuitenkin vuosien ajan olleet läheisessä yhteistoiminnassa Aki Hintsan kanssa – kuten Kimi Räikkösen hyvinvoinnista vastaava Mark Arnall ja Fernando Alonson treenari Fabrizio Borra.

Kuljettajien suomalaisvalmentajista paikalla olivat Sebastian Vettelin kanssa toimiva Antti Kontsas, Daniil Kvjatin kunnosta vastaava Pyry Salmela ja Valtteri Bottaksen valmentaja Antti Vierula.

Anssi Hintsa vakuutti Helsingin Sanomille, että Akin aloittama työ jatkuu ja vain laajenee.

”Kaikki tietävät, että vaalimme Akin perintöä, ja pidämme fokuksen siinä, mikä oli sen ydin. Uskon kaikkien ymmärtävän ja tietävän sen, ja siten kaikki tekevät vielä kovemmin töitä kuin aiemmin”, Anssi Hintsa totesi.

F1-urheilussa Hintsa Performance -firman asiakkaina ovat tavalla tai toisella olleet ainakin 13 kuljettajaa, ja talleista läheistä yhteistyötä tehdään ainakin Mercedeksen, Ferrarin, Red Bullin ja Toro Rosson.

Vahvan johtohahmon Aki Hintsan poismeno ei jätä yhtiötä pulaan.

”Vuosi sitten meillä oli 15 ihmistä, nyt 60 henkeä, joten tilanne on aivan eri tasolla. Pyrimme kehittämään toimintaa niin, että Aki oli se keulakuva, joka antoi muille mahdollisuuden keskittyä omiin töihinsä.”

Anssi Hintsa korostaa myös, että yhteinen suru myös vahvistaa ryhmää.

”Aivan ehdottomasti koko porukka on tullut vahvemmaksi, ja kaikki puhaltavat yhteiseen hiileen. Kaikki ovat yksilöitä, ja on hyvä, kun on selvät pelisäännöt. Uskon, että ne ovat tulleet vain vieläkin selvemmiksi.”