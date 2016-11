Kuoleman porteilta tenniskentälle – Taneli Tenhunen: ”Päivä myöhemmin olisi ollut erinäköinen osoite”

Menossa on tavallinen parituntinen harjoitus Pajulahden urheiluopistolla. Taneli Tenhunen lyö tennispalloa kämmeneltä, rystyltä, painaa vuoroin ylä- ja alakierrettä kenttään.

Harjoitustunteja mahtuu viikkoon 20–25. On tennistä, fysiikkaa, kropan huoltoa. Kaikki tehdään ammattilaisen tarkkuudella.

Valmentaja Erik Hakkarainen lyö pallon Tenhusen kämmenpuolelle. Tenhunen ehtii siihen hyvin, mutta jalat eivät käy. Pyörät liikkuvat sitäkin vikkelämmin ja sulavammin.

Tenhunen, 31, pelaa ammatikseen. Hän on voittanut useita turnauksia Euroopassa, ja rankkaus nousi parhaimmillaan 70. sijan tietämiin. Silloin hänen takanaan oli ITF:n pitämällä rankinglistalla vajaat tuhat pelaajaa.

Pyörätuolitenniksen ammattilaisura näytti lupaavalta ja tulokset hyviltä. Sitten kaikki muuttui.

Syntymästään saakka Tenhusella on ollut vain yksi munuainen, ja sekin alkoi surkastua. IgA-nefropatia oli sairauden nimi ja se johti munuaisen vajaatoimintaan. Tenhunen joutui katsomaan kuolemaa silmästä silmään.

Tenhunen on aina urheillut, pelannut kelkkalätkää, salibandya ja yli 15 vuotta tennistä. Peruskunto oli hyvä, ja siksi hän ei heti tajunnut, että munuainen alkaisi menettää voimansa. Kunto alkoi romahtaa.

”Siinä vaiheessa, kun menin lääkäriin, ei ollutkaan mitään tehtävissä ja olin kohta teholla”, Tenhunen muistelee.

”Lääkäri sanoi minulle silloin, että jos olisit tullut päivän myöhemmin, ei olisi tarvinnut tulla enää. Sitten olisi ollut erinäköinen osoite.”

Tenniksen Tenhunen aloitti 15-vuotiaana kavereiden kanssa, ja jäi heti koukkuun. Parikymppisenä hän alkoi kiertää kisoja ja ajatus ammattilaisuudesta kehittyi. Vuoteen 2011 asti hän pelasi ammattilaiskisoja, kunnes munuaissairaus iski.

Kolme vuotta Tenhunen kävi dialyyseissä, kunnes marraskuussa 2014 hän sai hyviä uutisia. Uusi munuainen oli löytynyt. Siirto onnistui ja elämä alkoi uudelleen. Vain ammattilaisura ehti päättyä.

Kun pelit ympäri Eurooppaa päättyivät, tuli valmentaminen tilalle. Tenhunen alkoi treenauttaa Kuopion tennisseuran nuoria. Lapset liikkuivat jaloillaan, Tenhunen pyörätuolilla.

”Halusin pysyä lajin parissa ja Kuopiossa tarjoutui mahdollisuus lähteä valmennushommiin”, Tenhunen sanoo.

Kuopiossa hänet tunnettiin, lajipiireissä laajemminkin.

Valmentajasta pyörätuolissa ei tullut kynnystä, ja kun katsoo Tenhusen kovia ja taitavia lyöntejä ei hetkeäkään ihmettele. Pitää olla hyvä omilla jaloillaan seisova harrastajapelaaja, että pysyy mukana Tenhusen lyöntirallissa.

”En koe, että olisin mitenkään erilainen valmentaja, vaikka liikun pyörätuolilla. Ei se minun osaamista muuta miksikään, liikunko kävellen vai pyörätuolilla”, Tenhunen sanoo.

Valmentaminen oli Tenhuselle työ ja mahdollisuus olla rakastamansa lajin parissa, mutta jossain sisällä pysyi kilpapelaaja.

Viiden vuoden sairastelun, valmentamisen ja sivussa olon aikana Tenhusen nimi katosi ITF:n listoilta ja rankingpisteet sulivat pois.

Ajatus paluusta ammattilaiskentille heräsi, kiitos Jarkko Niemisen.

Viime vuoden marraskuussa pelattiin Niemisen ja Roger Federerin kesken Final Night, Niemisen uran lopetuskamppailu. Niissä jälkimainingeissa myös Tenhusen paluu sai vauhtia.

”Jarkon kanssa ruvettiin juttelemaan, ja hän kyseli, mikset ole tehnyt paluuta, kun olet hyvässä kunnossa ja kroppa toimii”, Tenhunen muistelee.

Pyörätuolitenniksen ammattilaiskisoihin ei noin vain palata. Palkintorahat ovat pieniä, matkat kalliita ja kulut suuria. Tarvitaan uhrauksia ja tukijoita.

Nieminen ei jättänyt asiaa pelkäksi puheeksi, vaan pani tuulemaan. Nelosella näytetyssä Supertähdet ohjelmassa jokainen entinen huippu-urheilija sai kerätä rahaa haluamaansa hyväntekeväisyyskohteeseen. Nieminen keräsi rahaa Taneli Tenhuselle.

Supertähdet tuotti 3 500 euroa Tenhusen kilpailukassaan.

”Olin aika sanaton ja olen vieläkin aika sanaton. Olen niin kiitollinen ja otettu, että tuollainen kaveri on kokenut sen itselleen niin tärkeäksi, että pystyy auttamaan minua”, Tenhunen sanoo.

Nieminen ei jättänyt asiaa siihen. Marraskuun puolivälissä perinteisessä Tennisgaalassa huutokaupattiin valokuva Baselin ATP-turnauksen finaalikaksikosta Nieminen–Federer ja vieläpä Federerin nimikirjoituksella.

Ensimmäinen huuto kehystetystä valokuvasta oli tuhat euroa ja huutajana Nieminen. Suunta oli annettu ja lopulta Tenhuselle osoitettuihin varoihin kertyi 4 000 euron potti.

”Jarkko on aika hyvin polkaissut käyntiin tämän come backin.”

Ja hyvin on Tenhunen päässyt pelirytmiin. ITF:n rankinglistalla on 630 pelaajaa ja Tenhunen on noussut uudella urallaan sijalle 170.

Huipulle riittää vielä matkaa, mutta suunta näyttää hyvältä. Pyörätuolitenniksen tekee kovaksi, kun kaikki pelaajat kisaavat samassa luokassa vammasta riippumatta.

Tenhunen ei saa yhtään apua jaloistaan, kun synnynnäinen selkäytinen kehityshäiriö vaikuttaa jalkojen toimintaan. Yläkroppa pelaa normaalisti.

”En koe, että minulla olisi huono vamma tennikseen. Omasta mielestäni pystyn kilpailemaan ihan tasaväkisesti. En ainakaan mene sen taakse, jos en pärjää.”

Pekingin paralympialaisissa Tenhunen ehti pelata ja pääsi toiselle kierrokselle, mutta sairastuminen vei Lontoon ja Rion kisat. Katse on käännetty Tokioon ja vuoteen 2020.

”Se on väistämätön fakta, ­että siellä ollaan. Sinne mennään”, Tenhunen sanoo To­kion kisoista. ”Kunnia-asia päästä edustamaan omaa maata.”

Lauri Rotko

Kuka? Taneli Tenhunen Syntynyt 4.11. 1985 Kiuruvedellä, asuu Kuopiossa Tennisammattilainen ja -valmentaja Nykyinen ITF-ranking 170, ollut parhaimmillaan sijalla 70 Voittanut urallaan turnaukset Prahassa 2007, Israelissa 2009, Belgiassa 2010, Italiassa 2010 Ollut PM-kilpailuissa loppuottelussa kaksin- ja nelinpelissä 2016 Valmentaja: Erik Hakkarainen Harjoittelee Kuopiossa ja Pajulahdessa

