Jokereilla oli toista tuhatta kannattajaa todistamassa vierasvoittoa Riiassa

Jääkiekko. KHL-liigan suomalaisjoukkue Jokerit kerää vaikuttavia kannattajamääriä vieraspeleihinsä ulkomaille. Lauantaina Jokereiden vierasottelua Dinamoa vastaan seurasi Latvian pääkaupungissa Riiassa parituhatta kannattajaa. Jokereiden mukaan kotijoukkue Dinamo oli vahvistanut suomalaiskannattajien määrän.

2000 Jokerifania kannustamassa joukkuetta Riigassa hallissa loistava tunnelma. pic.twitter.com/KBVPDER5Qp — Hjallis Harkimo (@hjallisharkimo) 26. marraskuuta 2016

Peter Reginin mukaan fanien ja pelaajien isien läsnäolo herkisti.

”Vaikken olekaan suomalainen, kansallislaulun aikana fanien laulaessa todella tuntui, että tämä on meidän laulumme. Tämä oli erityinen peli ja voitto, sillä fanien lisäksi myös isämme olivat paikalla. Isän edessä haluaa aina näyttää parastaan. Tunne oli sama kuin 5-vuotiaana, kun isä oli katsomassa peliä. Hänet haluaa aina tehdä ylpeäksi, se ei muutu iän myötä mihinkään”, Regin kertoi Jokerien tiedotteessa.

Jokerit meni ottelussa 1–0-johtoon ajassa 37.05, kun Peter Regin maalasi Jesper Jensenin syötöstä.

Päätöserässä Dinamo nousi tasoihin Miks Indrasisin maalilla ajassa 51.20. Ajassa 54.20 Regin iski 2–1-voittomaalin, tällä kertaa Charles Genowayn ja Tommi Huhtalan toimiessa syöttäjinä. Dinamo haastoi johtomaalin paitsiona, mutta maali hyväksyttiin videotarkistuksen jälkeen.

”Yleensä olenkin tehnyt maaleja, kun isä on ollut Helsingissä. Ehkä Jari Kurrin pitää tehdä sopimus hänen kanssaan, että hän voisi olla aina paikalla. Olen ollut ulkomailla monta vuotta, joten on aina mahtavaa, kun perhe on paikalla”, Regin sanoi.

Jokerit katkaisi voitolla kahden ottelu voitottoman sarjan.