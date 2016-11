Hanna Hartikaisesta Golfliiton puheenjohtaja

Helsingin Golfklubia edustava Hanna Hartikainen valittiin Suomen Golfliiton uudeksi puheenjohtajaksi liittovaltuuston syyskokouksessa. Hän voitti puheenjohtajavaalissa vastaehdokkaansa Aura Golfin Toni Laakson äänin 29–11.

Hartikainen on OP Ryhmän vakuutusliiketoiminnan johtaja. Hän haluaa uudistaa Golfliittoa ja toimia koko golftoimialan kokoavana voimana. Hän peräänkuulutti entistä avoimempaa ja läpinäkyvämpää toimintamallia ja totesi, että golfilla on vielä iso kaupallinen potentiaali hyödyntämättä.

Kokouksen yllättävin käänne tuli puheenjohtajavaalin jälkeen, kun liiton varapuheenjohtajana toiminut Toni Laakso ilmoitti eroavansa varapuheenjohtajan tehtävästään. Laakson kaksivuotisesta kaudesta olisi ollut vielä vuosi jäljellä.

”Koen tämän eräänlaisena epäluottamuslauseena, sillä tässä on koitettu tehdä paljon töitä alan eteen. Nyt pitää mennä uusilla ihmisillä eteenpäin”, sanoi Laakso Golfliiton tiedotteessa.

Uudeksi varapuheenjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi valittiin porilainen asianajaja Timo Santavuo.

”Tämä tuli pikkuisen yllättäen, mutta lähden erittäin luottavaisena eteenpäin. Päivä on puhdistanut ilmaa, ja minulla on sellainen olo, että porukka on kuitenkin aika yhteneväistä. Hallitus uudistui todella rajusti, mutta luulen, että yhteinen sävel löytyy nopeasti”, sanoi Santavuo tiedotteessa.

Golfliiton hallituksesta olivat erovuorossa Uudenmaan Jyrki Nykänen (HSGC), Pohjanmaan Antti Peltoniemi (EPG) ja Pohjois-Suomen Hannu Ylinenpää (ArG). Nykänen ja Peltoniemi valittiin jatkamaan hallituksessa. Ylinenpää ei ollut enää käytettävissä jatkokaudelle. Pohjois-Suomen uudeksi edustajaksi valittiin Oulun Golfkerhon Marko Leiviskä.

Lisäksi Keski-Suomi valitsi itselleen uuden edustajan hallitustehtävästään eronneen Jyrki Aaltosen tilalle. Keski-Suomen uusi edustaja on Nokia River Golfin Petri Hurri. Hallituksessa jatkavat myös Uudenmaan Elisabeth Spåre (Kurk) sekä Itä-Suomen Harri Marjala (GP), jotka ovat erovuorossa vuoden kuluttua.