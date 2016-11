Formuloiden maailmanmestaruus ratkeaa nyt Abu Dhabissa – HS seuraa kilpailua

F1-sarjan maailmanmestaruus ratkeaa kauden viimeisessä kilpailussa Abu Dhabin GP-kilpailussa.

Kierros 28/55: Mercedeksen Lewis Hamilton johtaa ja tallikaveri Nico Rosberg on kolmen sekunnin päässä.

Kierros 27/55:

1 Lewis Hamilton

2 Nico Rosberg

3 Sebastian Vettel

4 Max Verstappen

5 Sergio Perez

6 Daniele Ricciardo

7 Kimi Räikkönen

8 Felipe Massa

9 Fernando Alonso

10 Nico Hulkenberg

Kierros 26/55: Kimi Räikkönen teki toisen varikkokäyntinsä ja palasi kahdeksannelle sijalle.

Kierros 25/55: Daniele Ricciardo teki toisen varikkokäynnin. Neljänneltä sijalta varikolle siirtynyt Ricciardo palasi radalle kahdeksantena.

Kierros 24/55:

1 Lewis Hamilton

2 Nico Rosberg

3 Kimi Räikkönen

4 Daniele Ricciardo

5 Sebastian Vettel

6 Nico Hulkenberg

7 Sergio Perez

8 Max Verstappen

9 Felipe Massa

10 Fernando Alonso

Kierros 22/55: Max Verstappen meni viimeinkin varikkopysähdykselle. Verstappen on siis yhden pysähdyksen taktiikalla liikenteessä ja on ajamassa 33 kierrosta toisella rengasparilla. Kimi Räikkönen nousi kolmanneksi. Lewis Hamilton johtaa ja Nico Rosberg on neljä sekuntia jäljessä toisena.

Kierros 21/55: Kärjen järjestys on nyt seuraava: Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Max Verstappen ja Kimi Räikkönen.

Kierros 20/55: Viimein Nico Rosberg löysi iskun paikan ja ohitti Max Verstappenin. Rosberg siirtyi toiseksi.

Kierros 17/55: Toro Rosson Daniil Kvjat joutui keskeyttämään. Hän oli neljäs keskeyttäjä, kun häntä ennen kisan jättivät kesken Jenson Button, Valtteri Bottas ja Kevin Magnussen.

Kierros 16/55: Max Verstappen ei vain suostu tulemaan varikolle vielä. Tuittupäisenä kuskina tunnetuksi tullut Verstappen turhauttaa nyt pitämällä Rosbergia kolmannella sijalla.

Kierros 15/55: Mercedeksen Lewis Hamilton kellotti neljännellätoista kierroksella kilpailun toistaiseksi nopeimman kierrosajan 1.46,107. Max Verstappen on toisena, Nico Rosberg kolmantena ja Kimi Räikkönen neljäntenä. Hamilton hallitsee kilpailua.

Kierros 14/55: McLarenin Jenson Button joutui keskeyttämään kilpailun F1-uransa viimeisessä kilpailussa. Buttonin ohjauksessa oli vikaa. Hamilton sai valtavat suosionosoitukset katsomosta.

Kierros 11/55: Kärjessä Lewis Hamilton, toisena Max Verstappen, kolmantena Nico Rosberg ja neljäntenä Kimi Räikkönen. Valtteri Bottas joutui keskeyttämään kilpailun.

Kierros 10/55: Lewis Hamilton on palannut kärkeen, kun Daniele Ricciardo kävi varikolla. Ricciardo palasi viidennelle sijalle varikolta Kimi Räikkösen taakse. Ricciardo ahdistelee nyt uusilla renkailla Räikköstä.

Kierros 9/55: Nico Rosberg kävi kaksi kierrosta tallikaveri Lewis Hamiltonin jälkeen varikolla. Daniele Ricciardo tilapäisesti johdossa.

Kierros 7/55: Hamilton kävi ensimmäisen kerran varikolla.

Kierros: 1/55: Mercedeksen Lewis Hamilton starttasi kilpailuun ensimmäisestä lähtöruudusta ja piti paikkansa lähdössä ennen toisesta ruudusta lähtenyttä Nico Rosbergia. Kaksikko taistelee maailmanmestaruudesta, ja Rosberg tarvitsee mestaruuden varmistamiseksi vähintään kolmannen sijan.

Kimi Räikkönen lähti kilpailuun neljännestä lähtöruudusta ja ohitti heti lähdössä ensimmäisessä mutkassa Red Bullin Daniele Ricciardon.

Yhdennestätoista ruudusta lähtenyt Valtteri Bottas nousi kaksi sijaa heti kilpailun alussa. Bottas joutui tulemaan teknisten ongelmien takia varikolle seitsemännellä kierroksella.