Patrik Laineelta karkaamassa maalipörssin kärki, tuleeko Nashvilleä vastaan lisää tehoja?

Winnipegin suomalaishyökkääjä Patrik Laine johti pitkään jääkiekkkoliiga NHL:n maalipörssiä. Ny alkaa ote kärjestä karata, ellei tahti palaannu entiselleen.

Pittsburghin Sidney Crosby pääsi aloittamaan kauden vähän myöhässä, mutta sen jälkeen tahti ollut häkellyttävää. Corsby on koonnut 16 ottelussa 15 maalia ja johtaa maalintekijätilastoa.

Laine pitää jaettua toista sijaa hallussaan 12 maalillaan. Samaan ovat yltäneet hänen esikuvansa Washingtonin Aleksandr Ovetškin, New York Rangersin Michael Grabner ja Bostonin David Pastrnak.

Laineen edustama Winnipeg ja Pastrnakin Boston pelaavat sunnuntai-iltana, jolloin maalipörssin kärkeen voi tulla uudelleen järjestelyjä. Winnipeg kohtaa Nashvillen, Boston Tampa Bayn.

Tsekki Pastrnak on vain 20-vuotias NHL-nuorukainen, joka pelasi Helsingissä MM-kisoissa tammikuun alussa samoissa kisoissa, joissa Laine löi itsensä lopullisesti läpi suuren yleisön tietoisuuteen.

Vaikka Pastrnak on vasta parikymppinen, on hänellä takanaan yli sata NHL-ottelua. Tämä voi olla hänelle läpimurtokausi, ja sitä Boston tarvitsisi päästäkseen pudotuspeleihin.

Tulokaskauttaan pelaava Laine, 18, aloitti hyvin NHL:ssä, mutta sittemmin hänen ja seuran vauhti on laantunut. Laine on pelannut viisi ottelua ilman maaleja ja viimeisestä yhdeksästä pelistä on vain yksi tälläys verkkoon.

Dallasia vastaan 8. marraskuuta Laine niittasi kypärätempun eli kolme maalia, mutta sen jälkeen alkoi lievä hiljaisuus.

Bostonin ja Winnipegin ottelut alkaa kello 20.05 Suomen aikaa. Winnipeg–Nashvillen Viasat jääkiekko näyttää suorana. Viasat Hockey näyttää Boston–Tampa-pelin.